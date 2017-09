Lancée il y a seulement quatre mois, le site web spécialisé en annonces d'achats et de ventes… Plus »

Une belle découverte en perspectives, car permettant aux filles du groupe « Bloco Malagasy » de bien connaître les richesses de leur propre pays et qui plus est, proche de leur lieu d'origine, Toliara.

Ces jeunes filles auront ainsi l'occasion de découvrir l'étendue du massif montagneux de grès jurassique du parc national d'Isalo et toutes les richesses faunistiques et floristiques qu'il renferme.

Elles ont visité divers pays du monde et sillonné nombreuses régions de Madagascar avec leurs percussions et leurs messages de promotion des droits de l'enfant.

