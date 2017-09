Lancée il y a seulement quatre mois, le site web spécialisé en annonces d'achats et de ventes… Plus »

Nous avons estimé, dans un premier temps, qu'il nous faut 363 jours pour organiser des élections justes y compris les révisions annuelles des listes électorales. Dans un second temps, nous respectons le prescrit constitutionnel prévu par l'article 47 de la Constitution », a informé le président de la Ceni. Cet article 47 dispose que l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Lors de la réunion du Comité de Pilotage du projet Sacem (Soutien Au Cycle Electoral Malgache), hier, au siège de la Ceni à Alarobia, le président de cette dernière, Hery Rakotomanana a affirmé « vouloir organiser des élections en bonne et due forme » et donc « il faut que la Ceni connaisse les dates prévues des élections ».

