Madagascar: BD - Richard Rabesandratana n'est plus

En outre, dans un autre registre, Richard Rabesandratana a écrit « Tefy sy Tiana », un livre qui a été intégré dans le programme scolaire. Richard Rabesandratana a lutté contre une maladie qui l'a battu, il s'est retiré de la scène à l'âge de 65 ans et laisse derrière lui trois fils et une fille. Le monde de la BD ressent ce vide laissé par ce grand bédéiste.

Des expressions sont nées, des vannes aussi, et surtout des sourires au coin des lèvres. Ce n'est pas tout car Richard Rabesandratana a également dessiné les histoires de Benandro, de 1973 à 1978, avec Tsimaniva. Cette période de gloire de la bande dessinée malgache où les BD se consommaient comme des petits pains. La carrière de Richard Rabesandratana est très riche, même si le bédéiste est resté très discret. Il est également l'auteur de Liza, bande dessinée sur la sensibilisation sur le Sida, adapté en film plus tard par le regretté réalisateur Solo Randrasana.

Dans les années 70, et jusque dans les années 80, les frasques burlesques de Doda, illustre personnage de bande dessinée imaginée et donnée vie par Richard Rabesandratana, a marqué toute une génération.

