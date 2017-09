Madagascar: Marché de l'automobile - Ruée vers le commerce en ligne sur gasycar.com

Lancée il y a seulement quatre mois, le site web spécialisé en annonces d'achats et de ventes d'automobiles affiche des statistiques vertigineuses. Avec cette plateforme, le marché de l'automobile à Madagascar tend à devenir de plus en plus sophistiqué.

1 126 voitures mises en vente ! C'est l'effectif actuel des annonces publiées sur www.gasycar.com, le premier site spécialisé dans la vente de voitures à Madagascar. Un chiffre qui est comme énorme, si l'on considère que le site a été lancé, il y a seulement quelques mois, sans campagne de communication. Depuis sa création, le site compte déjà plus de 9 881 visites, 5 349 utilisateurs uniques et 65 610 vues sur les pages.

D'après l'initiateur du projet, Rija Randriamalalaniaina, cette plateforme permet à ses utilisateurs de s'orienter très vite, face à la multiplicité des choix sur le marché de l'automobile. « Nous avons mis en place un système de filtrage permettant à l'acheteur de trouver le véhicule dont il a besoin, dans un très bref délai, suivant des critères prédéfinis.

Nous avons toute une équipe qui s'occupe de la modération des annonces publiées et des chasseurs de bonnes affaires. En résumé, ce site facilite la vie des vendeurs et des acheteurs sur le marché de l'automobile », a-t-il expliqué. En effet, ces filtrages concernent les zones géographiques, les marques de véhicules, les modèles, le kilométrage, l'année de première mise en circulation du véhicule, les types, et bien évidemment, les prix.

Gratuits. Certes, avec les multitudes de voitures d'occasion mises en vente sur les parkings publics, les acheteurs ont du mal à se retrouver. L'asymétrie d'information sur ce marché favorise également la prolifération des spéculations. Pour ses promoteurs, la plateforme gasycar.com vise à solutionner ce problème.

« Ce site compte environ 200 visiteurs par jour. Il a été lancé pour répondre aux besoins ressentis par le public. Pour l'heure, les annonces et tous les services sont encore gratuits. Quand des opportunités de ce genre se présentent, il faut saisir l'occasion sans forcément penser à l'argent. Il faudrait un jour rentabiliser ce projet, mais ce n'est pas notre priorité pour l'instant. De plus, ce n'est qu'un des nombreux projets que nous voulons lancer.

Les autres concernent d'autres secteurs d'activités comme le tourisme, l'immobilier, etc. », a confié Rija Randriamalalaniaina. A noter que celui-ci, un spécialiste du référencement Internet, et diplômé de Master Management Marketing International, travaille actuellement dans une agence digitale en Europe. Malgré son succès dans le nord, ce jeune malgache dispose également de projets innovants et très prometteurs dans son pays, Madagascar.