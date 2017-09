Ile Maurice: Bijouterie - Participation de huit opérateurs locaux à la foire Bijorhca Paris 2017

communiqué de presse

Huit fabricants de bijoux participeront du 8 au 11 septembre 2017, à l'initiative d'Enterprise Mauritius, à la foire internationale dédiée à la bijouterie, Bijorhca Paris 2017, qui se tiendra à Porte de Versailles à Paris.

Le pavillon mauricien exposera une large gamme d'articles de bijouterie comprenant des bijoux en or et en argent dont des bagues, bracelets, et chaînes. Enterprise Mauritius organisera également des réunions d'affaires avec des acheteurs potentiels pendant le salon, cela en vue de maximiser les avantages découlant de la foire.

La Bijorhca Paris Jewellery Fair est une plateforme idéale pour non seulement accroître la visibilité des produits fabriqués à Maurice mais aussi d'établir des contacts avec des acheteurs professionnels des secteurs de la mode, de la bijouterie de haute qualité et du segment présents de luxe. Cette foire permettra ainsi aux participants mauriciens de mettre en valeur leurs créations, fidéliser leur clientèle et remplir leurs carnets de commandes.

De plus, à travers sa participation à cette foire, Enterprise Mauritius vise la consolidation du marché et l'expansion sur le continent européen. Au-delà de visibilité internationale accrue pour les PME, la foire favorisera aussi une meilleure compréhension des exigences du marché.

Il est à noter que la France reste le second plus grand importateur en Europe pour les articles de bijouterie, avec des importations totalisant 4,78 milliards de dollars américains en 2016 après la Suisse avec des importations de 9,67 milliards de dollars américains.

La Bijorhca Paris Jewellery Fair

Bijorhca Paris est un salon professionnel international de la bijouterie précieuse et fantaisie, des montres et des industries techniques. En quatre jours, il permet aux détaillants de montres, acheteurs de grands magasins et bureaux d'achats de découvrir plus de 500 créateurs de bijoux fantaisie, précieux et montres du monde entier.

Pour l'édition 2017, il est prévu que 12 000 professionnels du secteur de la bijouterie y compris 400 exposants et créateurs d'une trentaine de pays seront présents. La foire cible des grossistes, des boutiques hors taxes, des boutiques de bijoux de mode ainsi que des grands magasins.

Créé en 1936, le salon est devenu, au fil des éditions, l'événement de référence pour tous les acteurs du secteur. Il a su évoluer au rythme du marché en s'adaptant aux besoins des exposants et des acheteurs pour créer un environnement de travail efficace.