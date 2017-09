Tunisie: Les explications du ministère de l'Agriculture

Le département de l'agriculture a indiqué, également, que le raccordement de l'eau du nord aux régions du centre et plus précisément Kairouan est l'objectif principal de ce projet.

La même source a précisé que le projet visant à approvisionner le sud de Kairouan en eau potable débutera prochainement après l'approbation du ministre de l'Agriculture.

Un conseil régional se tiendra dans les prochaines semaines et sera consacré à la question de l'eau, et ce, en concertation avec le gouverneur de Kairouan et les députés de la région.

A rappeler que la Tunisie a été obligée, pour la première fois en 2017, d'utiliser une partie de ses réserves stratégiques en eau (située dans le nord-ouest du pays) pour faire face à la grave pénurie de ressources en eau causée par la sécheresse enregistrée dans le pays au cours de ces deux dernières années, ce qui a affecté le niveau de l'approvisionnement en eau potable et même le secteur agricole.

La Tunisie est classée parmi les pays qui souffrent de stress hydrique (moins de 500 m3/ an par habitant).De même, les dernières statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont révélé que les ressources en eau douce par habitant en Tunisie sont estimées à 376 mètres cubes par an en 2017 contre 975 m3, en 1962.