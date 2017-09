Tunisie: 20 MD au profit de 120 entreprises

Le second appel à candidature, lancé le 16 janvier 2017, pour bénéficier des financements dans le cadre de ce programme, a, quant à lui, permis de recueillir 488 candidatures (409 entreprises, 52 jeunes entreprises et 25 groupements ou associations d'entreprises) et de présélectionner, selon des critères opérationnels et financiers, 273 dossiers. Au 31/07/2017, 209 dossiers présélectionnés ont fait l'objet d'un diagnostic et abouti à la sélection de 137 dossiers dont 115 ont été approuvés par le Comité de pilotage du programme pour une prime globale de plus de 12 millions DT.

En somme, les deux appels à candidatures ont permis de retenir un nombre total de 832 candidats (chiffres arrêtés au 31/07/2017) dont 252 validés par le Comité de pilotage du programme avec un montant total de primes octroyées de 22 millions de dinars, soit plus de 40% du budget du programme en ligne avec les prévisions initiales.

D'après le Cepex, les entreprises tunisiennes bénéficiaires de ce programme ont tendance à s'orienter vers les marchés peu conventionnels à l'instar de ceux de l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi un engagement remarquable de la part des entreprises du secteur des services à s'inscrire dans ce programme et plusieurs « success stories ».

Il est à noter que le Fonds d'appui à la compétitivité et au développement des exportations est doté d'un budget global de 23.5 millions USD pour financer le programme « Tasdir+ ». Ce programme visant l'amélioration de la compétitivité et le développement et la diversification des exportations des entreprises tunisiennes est administré par un comité de pilotage présidé par la P.D.G. du Cepex.