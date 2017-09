Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Dev Manraj dément Lutchmeenaraidoo

Vishnu Lutchmeenaraidoo avait affirmé que le Permanent Secretary (PS) Vidianand Lutchmeeparsad avait reçu une offre de Rs 4,3 milliards de la part de Plum LLP.

Une information démentie par Dev Manraj, ce mercredi 6 septembre, lors de son audition devant la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam.

Lors de son audition, le secrétaire financier a expliqué que Vidianand Lutchmeeparsad avait bel et bien été envoyé au Kenya «to receive an offer of Rs 4,3 Mds or better».

D'ajouter que «unfortunately no such offer was agreed upon.»

Dev Manraj a également indiqué qu'il n'était pas partie prenante des réunions à la Financial Services Commission à partir du 28 avril 2016 à cause de la préparation du Budget.

L'ex-juge Bushan Domah lui a demandé si l'offre de Rs 2,4 milliards était la meilleure.

Ce à quoi il a répondu qu'il n'y avait qu'une offre, donc oui, elle était la meilleure.