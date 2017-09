Burkina Faso/Sénégal: 4e journée éliminatoires Mondial 2018 - Les «Lions» ratent le virage de Ouaga

Le Mondial «Russie 2018» s'est encore éloigné un peu plus pour l'équipe du Sénégal qui a concédé le match nul concédé hier, mardi 5 septembre, à Ouagadougou face aux Burkina Faso (2-2).

Les «Lions» pouvaient valablement nourrir des regrets pour n'avoir pas pu gérer leur avance et en perdant le contrôle du match dans les ultimes minutes de jeu. Mais aussi pour avoir été doublés au classement par le Cap-Vert qui a profité de cette quatrième journée de la poule D pour lui chiper la 2ème place au Sénégal après son probant succès obtenu en déplacement devant l'Afrique du Sud (2-1).

Le Sénégal s'est compliqué la tâche hier, mardi 5 septembre, dans les éliminatoires du Mondial 2018 en laissant filer trois précieux points face au Burkina Faso qu'il affrontait pour le compte de la 4ème journée du groupe B. Trois jours après le nul vierge de Dakar (0-0), Lions et Etalons se sont quittés sur un score de parité (2-2). Mais que de regrets pour les Sénégalais qui ont vite pris la mesure du jeu des Etalons. Portée par le quatuor offensif Nakulma, Bancé, Alain Traoré et Bertrand, l'équipe du Burkina est en effet revenue de loin. Profitant de la difficile entame de match, ils ont vite tenté d'emballer la partie en mettant la pression en début de la partie. Conscients d'avoir la maitrise du jeu, les hommes de Duarte en profitaient pour apporter rapidement le danger et ébranler la défense du Sénégal regroupée autour de Kara Mbodji et Salif Sané.

Sur une perte de balle, Bertrand Traoré se servira de la grande passivité de l'arrière gauche Saliou Ciss pour punir les Lions en piquant dans l'axe et envoyé un tir tendu qui trompe le portier Khadim Ndiaye (1-0 ; 9e). La réaction sénégalaise est toutefois immédiate à l'image d'un Ismaïla Sarr très entreprenant en attaque. La défense des Etalons ne respirait pas non plus la sérénité.

Devant une équipe du Burkina Faso hésitante, Sadio Mané réussira à se défaire intelligemment du marquage du défenseur des Etalons, Patrick Malo pour adresser une passe à Ismaïla Sarr. Posté au point de pénalty, l'attaquant des Lions ouvre le pied et remettre les pendules à l'heure (1-1). Supérieur dans le jeu, le Sénégal a l'initiative du jeu et pousse la défense du Burkina à la faute. A la 37e minute, les Etalons sont infériorité numérique suite à l'expulsion du défenseur Issouffou Dayo.

A retour des vestiaires, le Sénégal tient le bon bout même s'il a failli être surpris à la 46ème minute sur un tir qui contraint Khadim Ndiaye à se détendre et cogner le poteau. Les Lions ne tardent pas à reprendre le match à leur compte et se procurent des occasions. Comme sur cette tentative de loin de Pape Alioune Ndiaye (55e min).

Au soin, le portier Khadim Ndiaye devrait toutefois céder sa place à Pape Seydou Ndiaye (68e). Après un carton jaune, Lamine Gassama devrait également suivre en cédant sa place à Moussa Wagué sur le côté droit de la défense. Le Sénégal est dans le bon tempo dans les phases offensives et sera récompensé sur une belle combinaison et une lumineuse passe d'Idrissa Gana Guéye à Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool prend de vitesse la défense d'une balle piquée bat le portier Hervé Koffi et donne l'avantage aux Sénégal (2-1). Le Sénégal tient le bon bout. Diao Baldé Keita foule la pelouse à la place de Moussa Sow (76e).

Loin d'abdiquer, les Etalons accentuent la pression sur la défense et obtiennent sur un coup franc imaginaire sifflé à la 87e minute, une bonne occasion de réduire le score.

Alain Traoré fait parler sa belle technique sur balle arrêtée réussit sur un mauvais placement du gardien Pape Seydou Ndiaye à faire trembler les filets et arracher l'égalisation (2-2).

Les Lions grillent un jocker

Mais que de regrets pour le Sénégal. Les Lions grillent un joker puisqu'ils se voient relégués à la 3ème place de la poule D (5 points) derrière le Burkina Faso (6 points+2) et le Cap Vert (6 points-2). Les Requins se sont emparés de la deuxième place en faveur de la victoire obtenue en déplacement devant l'Afrique du Sud (2-1). Le Sénégal qui n'a donc plus son destin en main, affronte Cap Vert le 2 octobre prochain avant de recevoir à Dakar l'Afrique du Sud (4 points) lors de l'ultime journée des éliminatoires.

Résultats et classements de la phase de groupes en Afrique

GROUPE A : Tunisie, Libye, RD Congo, Guinée

1. Tunisie (10 points +4)

2. RD Congo (7 points +4)

3. Guinée (3 points -3)

4. Libye (3 point -5)

8 ou 9 octobre 2016: RD Congo - Libye 4-0 & Tunisie - Guinée 2-0

11,12 ou 13 novembre 2016: Guinée - RD Congo 1-2 & Libye - Tunisie 0-1

31 août au 2 septembre 2017: Guinée - Libye 3-2 & Tunisie - RD Congo 2-1

3 au 5 septembre 2017: Libye - Guinée 1-0 & RD Congo - Tunisie 2-2

2 octobre 2017: Libye - RD Congo & Guinée - Tunisie

6 novembre 2017: Tunisie - Libye & RD Congo - Guinée

GROUPE B : Zambie, Cameroun, Algérie, Nigeria

1. Nigeria (10 points + 7)

2. Zambie (7 points +2)

3. Cameroun (3 points -4)

4. Algérie (1 point -5)

8 ou 9 octobre 2016: Zambie - Nigeria 1-2 & Algérie - Cameroun 1-1

11,12 ou 13 novembre 2016: Cameroun - Zambie 1-1 & Nigeria - Algérie 3-1

31 août au 2 septembre 2017: Nigeria - Cameroun 4-0 & Zambie - Algérie 3-1

3 au 5 septembre 2017: Algérie - Zambie:0-1 & Cameroun - Nigeria 1-1

2 octobre 2017: Nigeria - Zambie & Cameroun - Algérie

6 novembre 2017: Zambie - Cameroun & Algérie - Nigeria

GROUPE C : Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Maroc

1. Côte d'Ivoire (7 points + 4)

2. Maroc (5 points +6)

3. Gabon (5 points -2)

4. Mali (1 point -8)

7, 8 ou 9 octobre 2016: Gabon - Maroc 0-0 & Côte d'Ivoire - Mali 3-1

11,12 ou 13 novembre 2016: Mali - Gabon 0-0 & Maroc - Côte d'Ivoire 0-0

31 août au 2 septembre 2017: Gabon - Côte d'Ivoire 0-3 & Maroc - Mali 6-0

3 au 5 septembre 2017: Mali - Maroc & Côte d'Ivoire - Gabon 1-2

2 octobre 2017: Mali - Côte d'Ivoire & Maroc - Gabon

6 novembre 2017: Gabon - Mali & Côte d'Ivoire - Maroc

GROUPE D : Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert

1. Burkina Faso (6 points +2)

2. Cap-Vert (6 points -2)

3. Sénégal (5 points +1)

4. Afrique du Sud (4 points -1)

7, 8 ou 9 octobre 2016: Burkina Faso - Afrique du Sud (1-1) & Sénégal - Cap-Vert (2-0)

11,12 ou 13 novembre 2016: Cap-Vert - Burkina Faso (0-2) & Afrique du Sud - Sénégal (2-1)

31 août au 2 septembre 2017: Cap-Vert - Afrique du Sud 2-1 & Sénégal - Burkina Faso 0-0

3 au 5 septembre 2017: Afrique du Sud - Cap-Vert 1-2 & Burkina Faso - Sénégal 2-2

2 octobre 2017: Cap-Vert - Sénégal & Afrique du Sud - Burkina Faso

6 novembre 2017: Sénégal - Afrique du Sud & Burkina Faso - Cap-Vert

GROUPE E : Ghana, Egypte, Congo-Brazzaville, Ouganda

1. Egypte (9 points +3)

2. Ouganda (7 points +1)

3. Ghana (5 points +2)

4. Congo (1 point -6)

7, 8 ou 9 octobre 2016: Ghana - Ouganda 0-0 & Congo-Brazzaville - Egypte 1-2

11,12 ou 13 novembre 2016: Ouganda - Congo-Brazzaville 1-0 & Egypte - Ghana 2-0

31 août au 2 septembre 2017: Ghana - Congo-Brazzaville 1-1 & Ouganda - Egypte 1-0

3 au 5 septembre 2017: Congo-Brazzaville - Ghana 1-5 & Egypte - Ouganda 1-0

2 octobre 2017: Egypte - Congo-Brazzaville & Ouganda - Ghana

6 novembre 2017: Ghana - Egypte & Congo-Brazzaville - Ouganda