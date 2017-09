Sénégal: Hommage à Birago Diouf - Le garmi

Birago DIOUF est mort à l'âge de 73 ans. Il est le fils de Abdou (Yandé) Karim DIOUF et de Lissa MBENGUE.

C'est le lieu de préciser que c'est son arrière-grand-père Tomoss DIOUF, un prince du Royaume du Sine qui a épousé Rokhaya DIENE NDoumbour, sœur de Macodou DIENE, de Birago DIENE... .lignée de MANKA DIENE.

Birago DIOUF est donc Garmi de par sa lignée ; mais cela ne confère aucun mérite. Et il me vient à l'esprit cette pensée de Jean Paul SARTRE « Le choix libre que l'homme fait de soi-même s'identifie à son destin ». Et Birago DIOUF a choisi de vivre en Garmi.

Haut gradé de l'armée et Saint-Cyrien, Cadre supérieur dans une entreprise privée, Birago DIOUF avant les moyens de résider aux Almadies, Fann-Résidence ou Point-E, mais il a choisi de vivre à la Gueule Tapée : un quartier populaire de Dakar. C'est dans ce quartier qui l'a vu naître et grandir qu'il a décidé de passer sa vie ; partageant les joies et les peines de cette communauté.

Cet attachement que dis-je, cet enracinement dans son royaume d'enfance en fait un Garmi.

Cependant, en choisissant de vivre à Gueule-Tapée, Birago choisit de facto de faire face à la demande sociale corollaire des conditions de vie difficiles de certains habitants du quartier.

Te voilà donc, Birago DIOUF installé à jamais à la Gueule-Tapée dans la clameur et les bruits à côté des démunis, des indigents car pour toi vivre « c'est s'efforcer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde » A. CAMUS.

Ainsi comme ce héros grec Sisyphe, il te faut inlassablement venir en aide, secourir et assister les démunis.

Je te revoie le vendredi faire des vas et viens incessant, la main dans la poche, accompagner et donner de l'argent aux visiteurs, de tout âge parents ou non, qui viennent te solliciter. Et les bénéficiaires de ces largesses sont surtout frappés par ta discrétion qui frise la pudeur.

Je passerai sous silence les sacs de riz et les cadeaux que ton chauffeur distribuait la nuit. De même que, les interventions auprès des autorités administratives du pays pour dénouer des situations difficiles.

Cette générosité de cœur, ce goût prononcé du partage, cette solidarité fraternelle et désintéressée fait de toi un Garmi. Ainsi donc ce destin de bienfaiteur tu l'as assumé, ta vie durant, sans frémir.

Cela dit, des valeurs morales sous-tendent tes actions, ton comportement. Ces valeurs morales ont pour nom : l'honnêteté et la droiture, la dignité, la vérité, la politesse.

En effet, nous vivons une époque où les hommes riches sont courtisés, adulés, respectés. Et la plupart de ces derniers s'arrogent des droits sur les autres. Je saisis l'occasion pour dire que Birago DIOUF a rencontré sur le chemin de sa vie, un homme très riche, un milliardaire.

Au fil du temps ce milliardaire l'a accepté, respecté au point de devenir son ami, son grand frère. Mais jamais l'idée n'est venue à l'esprit de Birago DIOUF de solliciter une aide financière à ce magnat. Jamais l'idée n'est venue à l'esprit de Birago DIOUF de courtiser ou de flatter ce milliardaire. Je sais que tu pouvais tout obtenir auprès de cet homme mais jamais tu n'as monnayé ta dignité ou ton honneur. En cela, Birago DIOUF, tu es un Garmi.

Bien sûr, Birago, tu as toujours eu un comportement de Garmi.

- Je te revoie marcher avec majesté.

- Je te revoie écouter, parler avec calme et politesse en tout lieu

- Me revient, à ces heures douloureuse l'écho de ta voix rauque prononçant des paroles où la vulgarité, l'insolence, la grossièreté sont bannies à jamais.

- Je te revoie tacquiner « tes intimes » avec un sourire séducteur

- Et que dire de ta fidélité sans faille dans l'amitié et la camaraderie !

Devant la face hideuse de la vie : trahison, escroquerie, mensonge, jalouse et félonie des hommes, tu n'as eu pour arme, Birago, que le silence et le repli sur soi. Birago se confiait rarement, ne se plaignait presque jamais au point de constituer une énigme pour certains.

Au crépuscule de sa vie, Birago DIOUF se savait malade, il souffrait. Mais jamais il n'a montré un signe de pitié ou détresse dans son comportement.

Il a toujours refusé de s'aliter. Et si vivre c'est rester debout, Birago DIOUF aura été une sentinelle en tout temps et en tout lieu.

« Bira » tu as vécu avec courage dignité et générosité ta condition d'homme.

- Garmi de naissance

- Garmi dans l'action

- Garmi dans le comportement

- Garmi devant les épreuves douloureuses de la vie

- Fervent musulman et talibé de Cheikh A. Tidjani voilà Birago DIOUF.

Adieu l'aristocrate !

Nous prions DIEU de t'accueillir dans son paradis.

Abdou Karim DIOUF