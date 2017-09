Sénégal: Délai pour la formation du quatrième gouvernement de Macky Sall

Le Secrétaire général de la Présidence a, par ailleurs, fait part de la satisfaction du chef de l'Etat pour le travail accompli par son Pm depuis plus de 3 ans. Maxime Jean Simon Ndiaye ajoute à cet effet que «le Chef de l'Etat fait noter que le Premier Ministre sortant s'est acquitté de sa charge avec dévouement, sans faille aucune, en se faisant une haute idée de sa mission, révélant ainsi qu'homme de devoir il l'est, et homme d'action, il le demeure». Macky Sall, dit-il encore, a félicité toute l'équipe sortante qui, selon lui, «a pris les mesures des défis qui se sont imposés à elle». Mieux, M. Ndiaye laisse entendre que le président a salué le travail de ses ministres qui «se sont attachés chacun dans son secteur à donner corps à sa vision d'un Sénégal émergent».

