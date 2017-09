Burkina Faso: Insurrection et putsch manqué - Le gouvernement réaffirme son soutien aux familles des victimes et aux blessés

Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité ( CESDS) a… Plus »

En donnant rendez vous pour fin septembre 2017, les ministres présents ont réaffirmé la disponibilité et l'accompagnement du gouvernement aux familles des victimes et des blessées pour la résolution des difficultés rencontrées dans la gestion de ces événements malheureux.

Au cours de cette rencontre empreinte de respect mutuel et d'entente, les représentants des victimes et des blessés ont exprimé les préoccupations qui sommeillaient dans « leur cœur ».

La rencontre qui n'est pas le premier du genre, s'inscrit dans le cadre du dialogue institué par le gouvernement avec les acteurs concernés, et a pour objet de faire le point des engagements pris par le gouvernement pour la gestion de ces évènements malheureux et voir le niveau d'exécution desdits engagements.

