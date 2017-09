Mali: L'ONU condamne une attaque dans la région de Kidal qui a couté la vie à deux Casques bleus

Le Secrétaire général et la MINUSMA ont présenté leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le jour même de l'attaque, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution créant un régime de sanctions ciblées contre « ceux qui dressent des obstacles » à l'application de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une décision que le Conseil a justifiée par les « fragiles avancées réalisées jusqu'à présent » et qui sont mises en « péril ».

Dans un communiqué de presse publié mardi, la MINUSMA a également condamné « ces actes terroristes destinés à paralyser les opérations et la mise en œuvre du Mandat de la Mission dans cette partie du Mali et qui frappent indistinctement le personnel des Nations Unies ou des civils innocents ».

