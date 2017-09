Sénégal: Menace d'une crise de la citoyenneté

Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui notre « arbre à palabres numérique ». On y rencontre les opinions les plus diverses allant des intervenants les plus avertis aux plus ignorants.

L'anonymat que procure le clavier a permis de libérer la parole avec l'irruption dans le débat public de personnes charriant toutes les tares que peut générer un manque d'éducation et toutes les frustrations vécues au niveau individuel. Au lieu de constituer une opportunité d'échanges d'idées et de réflexion, les réseaux sociaux sont devenus chez nous le lieu idéal pour dénigrer, diffamer et insulter sans vraiment être inquiété.

Plus grave, avec Facebook ou Youtube, les insulteurs sont maintenant à visage découvert et assument entièrement leurs écarts de langage. Certains se sont enhardis au point de s'en prendre de la manière la plus grossière à une composante ethnique du pays et même au président de la République, à des responsables politiques et des chefs religieux. Dans un pays d'ordre, si le citoyen a des droits opposables à l'Etat, il doit en retour un respect strict aux règles régissant l'ordre public. Des personnes qui s'en écartent devraient être arrêtées, jugées et condamnées sans soulever la moindre attention ou empathie.

Mais, aujourd'hui, dans notre pays s'est créée une confrérie très solidaire, regroupant toute l'armée de ceux qui portent des coups de canif à notre contrat social en alliance avec des éclaireurs insulteurs. Autrement dit, au Sénégal, quoique vous puissiez faire de mal, quelle que soit la gravité de la faute, vous aurez toujours des défenseurs dont certains, de par leurs fonctions, ont large accès dans les médias.

Notre devoir citoyen nous commande de respecter la République, ses lois et ses institutions. Mais si nous constatons que celles-ci sont bafouées impunément et que l'homme qui est la clé de voute de ces institutions peut être insulté comme s'il était un voisin de palier et sans aucune conséquence pénale pour le fautif, cela peut provoquer une crise de la citoyenneté.

Même s'il ne doit pas être mis sur un piédestal, le président de la République ne peut être traité comme n'importe qui. Et l'argument qui consiste à dire que tout écart de langage à son égard doit être pardonné parce qu'il est le chef suprême sonne creux d'hypocrisie et d'un ponce-pilatisme abrasif. L'unité et la cohésion de notre nation sont au-dessus des droits de n'importe quel citoyen pris individuellement.

Nous ne pouvons pas, sous prétexte de défense des droits humains, importer dans notre pays les mêmes comportements et idées qui ont provoqué d'où ils viennent un naufrage moral collectif. Et c'est ici le lieu de saluer le travail fantastique que fait Elhadj Tall Ngol Ngol à la 2Stv pour la restauration des valeurs qui ont été le ciment de ce pays.