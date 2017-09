« On peut avoir toutes les agilités possibles, on peut avoir toutes les richesses possibles mais si on ne sait porter personne sur son dos, c'est qu'on ne sait aider personne », argue Massamba Guèye.

D'après Dr Massamba Guèye, on entend souvent ce proverbe, « Lëg mën naa daw, waaye àttanul teg », quand par exemple quelqu'un a de l'argent, il est très riche et s'achète une belle voiture.

Selon le fondateur de la maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti, l'image parle de ceux qui, dans la société, on des capacités à aller vite mais n'aide personne à grandir. C'est une condamnation de l'égoïsme surtout lorsqu'on peut agir.

La métaphore de l'animal, le lièvre « lëg » et de sa course rapide est utilisée pour parler des hommes.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.