Afrique de l'Est: Tenue d'un atelier national de formation sur les règles d'origine du COMESA

Il a invité les participants à l'atelier à s'investir totalement et à s'appliquer convenablement, afin de tirer profit des connaissances qui leur seront transmises et surtout à "être disposés à les mettre en pratique au mieux des intérêts du Trésor public."

Cette loi préconisait un "taux zéro" à l'égard des marchandises originaires des pays membres du COMESA, consécutif à un démantèlement tarifaire progressif sur trois ans à raison de 40%, 30% et 30% respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année à dater de sa promulgation. "Cela a comme conséquence que la DGDA va, pour la première fois, appliquer des dispositions relatives aux règles d'origine préférentielle", a déclaré le DGA.

Le Directeur Général adjoint de la DGDA a rappelé, à cette occasion, qu'en application du Traité du COMESA, le Président de la RD. Congo a promulgué, en décembre 2015, la loi n°15/019 du 1er décembre 2015 modifiant et complétant l'ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation. "Cette loi vise à formaliser l'intégration de la RD. Congo dans la zone de libre-échange du COMESA, opérationnelle depuis l'année 2000 ", a indiqué M. Kongolo Kabila.

Cet atelier donne l'opportunité aux douaniers congolais et aux autres parties prenantes d'acquérir des connaissances et des compétences appropriées pour mieux mettre en œuvre le Protocole du COMESA sur les règles d'origine, afin de parachever le processus d'adhésion de la RD Congo dans cette zone de libre-échange.

Organisé par le COMESA et la DGDA, cet atelier de trois jours, soit du 4 au 6 septembre, regroupe une quarantaine des professionnels des douanes et experts du ministère des finances de la RD Congo.

Kongolo Kabila, Directeur Général adjoint de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) chargé de l'administration et des finances, a ouvert le 4 septembre à l'hôtel Venus, à Kinshasa, un atelier national de formation sur les "Règles d'origine" du COMESA (Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale).

