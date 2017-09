Congo-Kinshasa: Promotion de la littérature - Kristen Tshika donne des pistes pour atteindre ses objectifs

revue litteraire

Les montagnes ne se rencontrent pas, il n'y a que les hommes qui se rencontrent, dit-on. A l'occasion de la dernière édition de la foire du livre chrétien, activité qui s'était déroulée au Palm Beach, Kristen Tshika s'était exprimé.

En mettant en exergue un aperçu du livre « Atteignez vos objectifs », ouvrage dont il est l'auteur et qu'il avait eu, du reste, à présenter durant la foire ; tout en s'immortalisant, à travers l'interview qu'il a accordée au journal La Prospérité.

Qui est Kristen Tshika ?

Jeune évoluant en République Démocratique du Congo, ce dernier est, de manière professionnelle, motivateur, conférencier, formateur en leadership, coach en développement personnel, et, dans le cas de la foire organisée, Monsieur Kristen est intervenu comme écrivain, auteur du livre « Atteignez vos objectifs». Ouvrage dans lequel il réalise une étude minutieuse autour du fait d'atteindre les objectifs que l'on peut se tailler dans un secteur donné, ou dans un autre.

C'est quoi un objectif ?

A en croire l'auteur, l'objectif est un but limité dans le temps consistant en un résultat que nous désirons atteindre. Et ce, pas de manière vague et hasardeuse, mais de manière conséquente, étant donné que le facteur temps qui entre en jeu est d'une importance Capitale. D'où, l'intervention des certaines actions de première nécessité, parmi lesquelles l'écriture ou l'élaboration de l'objectif soutenu par une réflexion stratégique, servant à la constitution et l'accomplissement ou l'atteinte du fameux objectif.

Pourquoi atteindre des objectifs ?

L'idéal se définit par la vision que l'homme nourrit et se taille. Pour que cela soit réalisable, il est important que cette dernière soit séquencée en plusieurs objectifs qui, une fois accomplis, déterminent la concrétisation de la vision. Ainsi s'explique la raison d'atteindre ses objectifs, explique l'auteur.

Les plus grands secrets pour atteindre ses objectifs

Grosso modo, l'écrivain distingue 2 secrets comme étant les plus grands pour atteindre ses objectifs. Le premier est la passion et la seconde est la volonté, car, celui qui a de la passion est motivé et, celui qui a de la volonté devient capable, a-t-il fait savoir.

Aperçu sur le parcours de Tshika

Kristen Tshika est un conférencier ayant eu un parcours caractérisé par l'apprentissage de plusieurs sciences, entre autres, en médecine et business administration, une multitude de formations en prise de parole en public, en leadership, en coaching. Parcours à l'issue duquel, il a pu se tailler une carrière d'écrivain, coach en développement personnel, formateur en leadership, et de motivateur, pour laquelle il a dû payer le prix de 7 années de lourd labeur.

Aujourd'hui, lancé même dans l'entreprenariat, il est fondateur de Kristen Tshika Company, une entreprise de la place spécialisée en coaching des personnes et des organismes, en vue d'un développement social, financier, et personnel.

Une jeunesse en action de production et construction est une assurance pour l'épanouissement d'une nation. Qui dit mieux ?