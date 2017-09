Congo-Kinshasa: Littérature - Le pays abrite la deuxième édition de la foire du livre chrétien

C'est avec succès que le samedi, 12 août 2017, au Palm Beach, cadre récréatif se trouvant dans la commune de la Gombe, à quelques mètres du Beach Ngobila, que s'est tenue la deuxième édition de la foire du livre chrétien.

Il s'agit d'un événement organisé par Madame Rina Mariello, servante de l'Eternel et écrivain évoluant au Royaume-Uni, et regroupant les auteurs chrétiens, avec pour but de promouvoir la littérature en milieu chrétien.

Rendez-vous honoré

C'était déjà aux alentours de midi que l'on pouvait voir les coins et recoins du Palm Beach rempli d'un public métissé dont les auteurs, chantres, chrétiens, journalistes... Ces personnes sont venues rehausser de leur présence ces magnifiques assises, organisées par Madame Rina Mariello, malheureusement absente, mais représentée valablement et officiellement par le Pasteur Lévi Nkongolo, coordonnateur de l'activité.

Malgré son absence, un mot, pour le besoin de la cause, a été prononcé par Madame Rina Mariello, par le canal d'un enregistrement sonore où elle a eu, en gros, à témoigner de sa gratitude envers différentes personnes ayant contribué, participer et même faire preuve d'intérêts par leur présence à la foire du livre chrétien.

Présentation des œuvres littéraires

Quand est venu le moment dédié à la présentation des œuvres littéraires, il a été possible de voir différents genres littéraires affichés notamment, recueil, guide pratique, œuvre ludique... Présents ou représentés étaient les auteurs de ces ouvrages, au milieu desquels l'on pouvait retrouver des personnes de renoms comme le Pasteur Marcello Jérémie Tunasi, qui s'était fait représenté, le Pasteur Henry-Papa Mulaja, le Pasteur Lord Lombo de l'église Philadelphie, le Pasteur Eva Kassanda de la Moisson Abondante, des personnes venant de loin, comme le Pasteur Douglas Kiongeka évoluant à Paris, et aussi une génération montante composée de personnes tel que Kristen Tshika, Jossard Domi, tous venus honorer cette culture noble qu'est la littérature.

La session de présentation s'est tenue en deux parties qui ont eu à se compléter. Près d'une vingtaine d'auteurs ont pu présenter leurs ouvrages durant ces assises, en disposant, chacun, de 5 à 10 minutes pour ce faire. Concours organisés

En marge de la foire, deux concours ayant trait à la culture littéraire ont été organisés. « Révèle ta sagesse » et « Meilleure plume » sont les dénominations de ces concours. Le premier consistant à composer une citation centrée sur un thème donné et, le second, à proposer un ouvrage rédigé et non publié. Ce faisant, les participants ont dû passer par l'appréciation d'un jury.

Après la délibération du jury, 5 personnes ont pu triompher de l'épreuve, parmi lesquelles, 3 personnes de « Révèle ta sagesse », dont Jean-Baptiste Kayembe et Benjamin Kadima ayant donné des citations sur le thème de l'Amour de Dieu, Kevin Palanga ayant développé une pensée sur le leadership. Et, 2 personnes de « Meilleure plume », dont Noellie Panda et Isaac Nama qui gagnent un contrat de publication dans la maison d'édition Rina Mariello, contrairement à ceux de « Révèle ta sagesse », qui ont gagné la possibilité de passer commande des produits de la boutique Rina Mariello pour une valeur de 100 USD.

Concert programmé

Un moment spécial concert était programmé et animé par plusieurs talents, dont le frère Sylvain Kashila, les sœurs Linda Kabombo et Annie Nsinga, et particulièrement, il y a eu le Pasteur Henry-Papa Mulaja et le Pasteur Lord Lombo qui, outre le fait qu'ils soient Pasteurs et écrivains, ont eu à développer de manière particulière leur talent de chantre, afin de bénir davantage le Peuple de Dieu.

Zoom sur la première édition

Nul ne peut arriver à deux sans passer par un, principe qui pousse à faire mention de la première édition de la foire du livre chrétien ; assises qui avaient eu lieu à Fleuve Congo Hôtel, pendant la saison sèche. Cette fois-là, l'initiatrice de la vision était personnellement présente.

Zoom sur Rina Mariello

Chef d'entreprise, épouse de Jérémy Mariello et mère de quatre enfants, Rina Mariello assure très bien ses multiples rôles. Elle est propriétaire de la Compagnie The Truth Way Publishing et aussi Rédactrice en Chef dans Le Journal du Chrétien.

Elle est fille d'un ancien politicien et d'une mère très dynamique qui sont des exemples pour elle de la réussite par le travail et la persévérance. Après ses études universitaires, à l'Université de West London, elle se lance dans l'écriture. Elle est licenciée en Business Management, spécialité Hospitality Management.

Auteur de quatre livres, dont Les 7 secrets pour réussir son mariage, Une famille bâtie sur le Roc, Build your family with The Lord, The impact of labour turnover, Rina Mariello est passionnée de Jésus-Christ qui est sa raison de vivre. Raison pour laquelle, elle consacre son don d'écriture pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ.