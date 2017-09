Congo-Kinshasa: Institut de la Gombe 1 - La rentrée scolaire est effective !

C'est dans la fourchette de 7 heures du matin de lundi 4 septembre 2017, à la date arrêtée par le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, que le rêve de la rentrée scolaire s'est concrétisé à l'école pilote de la République Démocratique du Congo.

Après l'honorifique cérémonie de salut au drapeau, le go a été donné par Françoise Tshela, Préfet des études et Chef d'établissement, qui a profité de l'occasion pour prononcer un mot d'ouverture. Dans celui-ci, elle s'est penchée sur les règles de discipline et a présenté le staff dirigeant devant conduire les affaires tout au long de cette année scolaire.

Climat dans les auditoires

Bien que caractérisées par une certaine timidité, les salles de classe ont repris l'ambiance perdue depuis la clôture de l'année passée. Les élèves, consciencieux, les enseignants ainsi que les gardiens étaient au grand rendez-vous. Les enseignants, eux, défilaient à tour de rôle. En sixième commerciale, par exemple, le cours de comptabilité général a été enseigné comme il se doit. L'enseignant n'a pas tenu compte du nombre réduit des élèves. Courant derrière le calendrier scolaire, il a posé des principales bases. Plusieurs autres, encore, ont respecté l'horaire provisoire arrêté par l'Institution. Généralement, ils ont consacré leurs séances introductives à la prise de contact et aux explications en détails de leurs plans de cours.

Pari gagné

Il est important de souligner que cette reprise des cours, bien que timide, faisait suite à une ribambelle d'obstacles et sous la pression de la grève. A 72 heures de la date officielle du coup d'envoi de l'année scolaire, soit, vendredi 1erseptembre 2017, la bombe à retardement de la grève a été désamorcée grâce à un compromis trouvé entre le Gouvernement et les représentants des enseignants. Bon gré, mal gré, des nuages sombres ont continué à planer autour de ce rendez-vous. Les résultats tranchent les palabres, dit-on. Le pari de la rentrée scolaire a été positivement remporté pour le plein bénéfice de la jeunesse congolaise.

Zoom sur l'Institut de la Gombe 1

Au départ, appelé Athénée Royale de Kalina, l'Institut de la Gombe est un Complexe scolaire situé dans la commune de la Gombe, juste en face du Palais de la Justice et à quelques encablures de la Cour constitutionnelle de notre pays. Rendu ouvert et opérationnel en 1946, par un décret royal belge, ce fut, dans les temps, une Institution scolaire au sujet de laquelle le droit d'accès était une exclusivité pour des enfants belges évoluant dans notre pays et pour certains enfants africains appartenant aux familles de ceux qui étaient «Des évolués».

Il faut avouer que du point de vue de dénomination, cette école a connu un parcours ; étant donné qu'au commencement, elle était appelée «Athénée Royale de Kalina», puis «Athénée de la Gombe». A un moment donné «Complexe Eligo», pour enfin chuter par «l'Institut de la Gombe 1».

Dirigé depuis l'année 2017 par une femme, une dame dotée des atouts particuliers, Françoise Tshela assument les fonctions de Préfet des études et de Chef d'établissement. Il est envisageable de voir une évolution remarquable et équilibrée dans tous les aspects de la vie des élèves au sein de cette institution. En effet, l'hymne national ne dit-il pas : « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Il s'agit là d'un extrait qui fait appel à la sensibilité du plus grand nombre.