Cameroun: Listes électorales: Plus de 400.000 nouveaux inscrits en 2017

Des chiffres en baisse par rapport à 2016 où plus de 500.000 potentiels électeurs avaient été enregistrés.

Les statistiques des inscriptions sur les listes électorales sont connues. « Le nombre total des nouveaux inscrits au cours de la période de révision du fichier électoral de 2017 est de 403.069 ».

L'information est contenue dans un communiqué rendu public hier par le directeur général d'Elections Cameroon (Elecam), Abdoulaye Babale. Cette annonce fait suite à la clôture des « opérations de révision des listes électorales qui se sont déroulées du 02 janvier au 31 août 2017, sur toute l'étendue du territoire national ».

Les chiffres sont en baisse par rapport à septembre 2016, où Elecam avait fait inscrire 510.000 personnes.

Dans le détail, ce sont 159.154 femmes et 243.915 hommes qui ont été enrôlés cette année, contre 203.607 femmes et 306.755 hommes l'année dernière. Parmi les inscrits de cette année, « le nombre de jeunes, filles et garçons de moins de 35 ans, est de 285.076 », note le communiqué d'Elecam.

Ce résultat diffère également de celui de 2016 concernant le critère jeune où le nombre était en hausse, soit 367.435 - filles et garçons y compris - pour un pourcentage de 71,99 %.

Le communiqué donne les chiffres par région. Arrive en tête, la région du Centre (113.603 inscrits), suivie du Littoral (75.281 inscrits). Les régions de l'Est (16.898 inscrits) et du Sud-Ouest (11.962 inscrits) terminent au bas du tableau.

Pour ce qui est de l'état de distribution des cartes d'électeur au 31 août 2017 - qui pointe à 95,92 % -, les régions de l'Extrême-Nord (1.124.884 cartes distribuées) et du Centre (971.956 cartes distribuées) occupent respectivement les 1ère et 2ème places. Les régions du Sud (251.969 cartes distribuées) et du SudOuest (49.091 cartes distribuées) terminent respectivement à la 9ème et 10ème places.

L'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun précise que « le toilettage du fichier électoral va se poursuivre en vue de détecter et de supprimer d'éventuels doublons, de prendre en compte les modifications et les radiations (qui sont de 16.711 en 2017) effectuées régulièrement ». En rappel, Elecam qui en début d'année avait pour objectif d'inscrire sur les listes électorales 650.000 potentiels électeurs, n'a pu enrôler que 403.069 potentiels électeurs.