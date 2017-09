Lesotho: Assassinat du chef de l'armée du Lesotho, petit royaume instable

Enclavé dans l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'un des plus pays les plus pauvres du monde, est une monarchie constitutionnelle où règne le roi Letsie III, réduit à un rôle largement honorifique. Cet ancien protectorat britannique est indépendant depuis 1966.

Dans un communiqué, le président sud-africain Jacob Zuma a condamné « dans les termes les plus forts » l'assassinat « insensé et regrettable » du chef d'état-major, qui intervient « peu de temps après la tenue d'élections pacifiques et démocratiques ». « Nous pensions, à la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), que le Lesotho avait réglé ses problèmes, a-t-il ajouté en marge d'un sommet en Chine. C'est ce que nous avait promis le nouveau premier ministre. » « Pour commencer, nous n'aurions jamais dû avoir une armée. Quel pays pourrions-nous attaquer avec succès ? », avait lancé lors du sommet de la SADC, fin août, Thomas Thabane, qui estime que seule la stabilité lui permettrait de s'attaquer à la pauvreté, au chômage ou à l'épidémie de sida qui frappe 23 % de la population.

Mardi, le colonel Tefo Hashatsi et le général Bulane Sechele « ont tenté d'entrer de force dans le bureau du chef d'état-major, il y a eu une fusillade entre un de leur complice qui a pris la fuite et les gardes du corps du commandant », a précisé à l'AFP un responsable militaire sous couvert d'anonymat.

Deux autres officiers supérieurs, le colonel Tefo Hashatsi et le général Bulane Sechele, ont également été tués dans cet échange de coups de feu, a-t-il ajouté devant la presse : « Il s'agit d'un sérieux revers dans nos importants efforts destinés à restaurer la paix et la stabilité au Lesotho », assurant pourtant que « la situation était sous contrôle » dans ce petit pays d'Afrique australe où l'armée exerce une forte influence politique.

