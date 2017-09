Congo-Kinshasa: Dr Denis Mukwege - « Les Congolais peuvent changer le cours de leur histoire »

La RDC est désormais membre associé du Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'argent et le terrorisme,… Plus »

« Nous devons écraser la peur et bousculer l'ordre établi. L'heure est venue pour bâtir un Congo nouveau. La Liberté, ça s'arrache. Nous avons l'obligation de faire honneur aux pères de l'indépendance qui nous ont légué ce message: bâtir un Congo plus beau qu'avant », a-t-il lancé, sous les ovations d'un public qui reconnait en lui l'un des hommes à même de relever le défi du Congo de demain.

« Devons-nous continuer ainsi ? », a-t-il demandé à l'assistance. « Non », a répondu celle-ci en chœur. « Trop, c'est trop », a poursuivi le Dr Mukwege. « Il faut, a-t-il ajouté, que les Congolais vivent de leur travail et reprennent leur dignité. Les Congolais peuvent changer le cours de leur histoire, j'en suis convaincu. » Cris de joie, applaudissements dans le public.

« On ne peut diriger un pays que quand on a l'appui du peuple [...] Notre pays, injustement malmené ces dernières décennies, doit se réveiller », a déclaré le Dr Mukwege en posant ses bras sur le pupitre de la tribune, sous les applaudissements nourris de l'assistance.

