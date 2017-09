Mali: L'ONU crée un régime général de sanctions

A la demande du Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions à ceux qui entravent l'accord de paix.

L'objectif de sa création est d'abord « dissuasif » et vise à éviter un déraillement complet du processus de reconstruction du Mali. « Il s'agit d'une demande explicite du gouvernement malien » et « de donner un nouvel élan à l'accord de paix », qui est « sérieusement menacé », a déclaré l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre.

Le texte prévoit la possibilité d'interdictions de voyages et de gels d'avoirs. L'adoption de la résolution va être suivie de la création à l'ONU d'un comité de sanctions pour identifier les individus ou entités contrevenant à ses dispositions et d'un panel d'experts devant s'assurer du respect des sanctions. La désignation d'individus ou d'entités sera liée à des violations du cessez-le-feu, à des obstructions à la mise en œuvre de l'accord de paix, à des attaques contre les forces armées maliennes ou les Casques bleus, à des violations des droits de l'Homme ou des obstacles à l'acheminement d'aide humanitaire.

La résolution se borne à cet égard à rappeler les nombreuses violations du cessez-le-feu ayant accompagné la mise en place de l'accord de paix signé en 2015, entre le gouvernement et des groupes armés réunis au sein d'une plateforme. Elle dénonce aussi les violences qui ont touché le pays ces derniers mois et l'importance que conservent des mouvements armés djihadistes comme Al-Qaïda au Magrheb islamique (Aqmi), Al-Mourabitoun, Ansar Eddine, ou le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), déjà visés par des sanctions.

Le Conseil de sécurité « est gravement préoccupé par la situation sécuritaire volatile, notamment par le développement d'activités criminelles et terroristes dans le centre et le sud du Mali comme par l'intensification des trafics de drogue et d'êtres humains » dans le pays, est-il écrit dans la résolution.

En dépit d'une présence militaire française et de celle de l'ONU, le pays reste un lieu de passage pour des trafics en tous genres et le théâtre d'actions de force de groupes djihadistes armés. Des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.