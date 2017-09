Tunisie: Le plus dur commence

on pour l'échéance de samedi prochain, face au Stade Gabésien, comporte six séances d'entraînement, à raison d'une seule séance par jour, à l'exception d'aujourd'hui où les joueurs auront à effectuer deux séances: la première, à partir de 9h00, sera consacrée au côté physique. Quant à celle de l'après-midi, elle sera axée sur le volet tactique, à travers le match d'application qui aura lieu sur le terrain central du «M'hiri» et qui opposera l'équipe «A» à celle composée des suppléants et des nouvelles recrues.

Ce sera donc un dur écueil, que les protégés du coach portugais José Da Mota se doivent de prendre bien au sérieux... ce que les coéquipiers de Maher Hanachi ont manifesté dès la première séance d'entraînement de la semaine, effectuée lundi dernier. Sérieux et application ont été les leitmotive communs au groupe qui a enregistré le retour de certains éléments qui lui avaient manqué au cours des semaines précédentes, comme Rami Jridi, N'doye, Houssem Ben Ali et... Héni Amamou.

