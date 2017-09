Nigeria/Tunisie: Le Cameroun et le Nigeria dos à dos

Un des trois derniers mondialistes africains qui se battent pour un ticket en Coupe du monde 2018 est déjà officiellement éliminé.

Le Cameroun n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) lors de la réception du Nigeria en fin d'après-midi à Yaoundé. Les Champions d'Afrique sortants (3es, 3 points) disent définitivement adieu à la Russie. Pour leur part, les Nigérians, solides leaders (10 points) se dirigent, à pas fermes, vers leur 6e participation dans le rendez-vous quadriennal.

Comme les Algériens, les Camerounais n'ont pas été à la fête lors de la campagne de qualification. En quatre sorties, ils n'ont jamais pu s'imposer. Même sur leur terre, les protégés d'Hugo Broos, qui devrait être remercié comme le veut la tradition, n'ont glané que 2 petites unités en plus de celle qu'ils étaient venus chercher au stade Mustapha-Tchaker (Blida) lors de la première journée en septembre 2016. Désormais mathématiquement hors course, les Lions Indomptables ouvrent grand la voie à leurs adversaires du jour.

Bête noire

Pourtant, la poule «B» était annoncée comme celle de la mort car elle renfermait 3 des 5 derniers mondialistes africains. Avec l'Algérie et le Cameroun, les coéquipiers de Victor Moses se battaient pour un seul et unique sésame. On pouvait croire que le suspense allait durer jusqu'à la dernière journée au moment du tirage au sort, mais la troupe à Gernot Röhr est en train de le tuer de manière précoce. Contrairement aux concurrents, les triples champions d'Afrique n'ont pas perdu de temps pour marquer leur territoire et engranger les points.

En se montrant intraitables, à l'extérieur comme à domicile, les héritiers de Jay Jay Okocha sont en train de tout faire pour acter la 6e participation après celles de 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014 dans la messe mondiale. La troisième d'affilée. Aujourd'hui, la sélection, huitième de finaliste lors des éditions 1994, 1998 et 2014, a confirmé qu'elle était une véritable bête noire des Lions Indomptables qui ne l'ont plus battue depuis la finale de la CAN 2000.