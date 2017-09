Tunisie: A la croisée des chemins

Un hommage rendu, c'est la reconnaissance d'un effort fourni, mais c'est aussi l'occasion de booster le moral des troupes en prévision des échéances à venir. Si l'équipe se porte à merveille en championnat qu'il a démarré avec trois victoires d'affilée, le plus important reste à venir, à savoir la double confrontation contre Al Ahly d'Egypte dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions.

En prévision de cette double confrontation qui constitue le but majeur des « Sang et Or » ces jours-ci, Faouzi Benzarti a profité de la soirée des champions pour organiser un entretien entre le président du club Hamdi Meddeb et Imed Ben Younès en vertu duquel ce dernier a renforcé le staff technique. Toujours durant cette soirée, Michael Eneramo était présent pour un hommage rendu aux anciennes gloires du club, mais ce fut l'occasion aussi pour confirmer le retour du Nigérian au club.

C'est que l'Espérance a besoin d'un avant-centre d'expérience pour épauler Yassine Khénissi en attaque. Certes, Eneramo n'a pas été ajouté à la liste africaine, mais sa présence ménagera, si besoin est, Khénissi en championnat de Tunisie, d'autant que Haythem Jouini semble ne pas trop emballer Faouzi Benzarti.

Une semaine décisive

A la demande de l'Espérance de Tunis, la Confédération africaine de football a reporté sa double confrontation contre Al Ahly d'Egypte comptant pour les quarts de finale pour la deuxième moitié du mois de septembre. Ainsi, la formation « sang et or » affrontera Al Ahly au stade Borj El Arab le dimanche 17 septembre avant de le recevoir au stade de Radès une semaine plus tard, soit le 24 septembre.

Cette double confrontation en quarts de finale nous rappelle étrangement la finale de la Ligue des champions de 2012, perdue devant le même adversaire à Radès même, vu que le match aller a été disputé en Alexandrie.

Khalil Chammam et ses coéquipiers ont intérêt à retenir la leçon de l'échec de 2012. Lui qui nous a confié il y a deux semaines que les absences enregistrées lors de la finale de 2012 ont causé l'échec de l'équipe.

En prévision de la prochaine confrontation contre le géant égyptien, Faouzi Benzarti peut compter sur la grande forme du moment de Ghailane Chaâlali et d'Anis Badri, sans oublier l'apport de Fakhreddine Ben Youssef et de Ferjani Sassi, ainsi que des deux latéraux Iheb Mbarki et Khalil Chammam qui donnent beaucoup de solutions à Yassine Khénissi.

Bref, l'effectif actuel a les moyens de ses ambitions. Pour Benzarti et ses joueurs, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes tant que le billet des demi-finales n'est pas en poche. Ils savent donc ce qu'on attend d'eux.