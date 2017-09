Angola: Huambo - Des citoyens appelés à être proactifs

Huambo (Angola) — L'archevêque émérite de l'Eglise Catholique, Francisco Viti, a appelé lundi dans la ville de Huambo, les citoyens d'être plus proactifs et à s'engager de plus en plus dans les actions qui visent à développer socio-économiquement la province de Huambo qui totalise 105 ans d'existence le 21 septembre.

Dans une déclaration faite à l'Agence Angola Presse (Angop), à propos des défis de la ville de Huambo, il a considéré le développement comme un processus qui oblige une synergie d'efforts entre les autorités gouvernementales et la société civile composées par les citoyens.

Selon lui, les habitants de la ville doivent avoir la capacité d'entreprendre, contribuant avec leurs initiatives dans les principaux défis actuels, surtout dans la création de plus de postes d'emploi pour les jeunes et de nouvelles sources de recouvrement de recettes pour les caisses de l'Etat pour que l'économie locale devienne plus forte.

"Nous ne pouvons pas tout attendre de la main du Gouvernement comme s'il était l'unique ayant la responsabilité de promouvoir le développement de la ville. Qu'il ait un point de rencontre et d'harmonisation de diverses initiatives", a-t-il dit.

Située au Centre du pays, la ville de Huambo a été inaugurée par le gouverneur-général d'antan de la province ultramarine de l'Angola, le général José Mendes Ribeiro Norton de Matos (portugais), à travers un décret administratif date du 08 août 1912.

Le nom de la ville a été tiré du mythique chasseur Wambo Kalunga, originaire de la province de Cuanza Sul, qui habitait dans la localité de Muangunja, municipalité de Caála.