Cameroun: Péninsule de Bakassi - Un programme de développement créé

Ce programme va tirer ses ressources des dotations de l'Etat, des financements des partenaires au développement, des produits générés directement ou indirectement par ses activités, des dons et des legs. Autre décret signé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est le décret portant numérotation et inventaire des routes régionales. Par ailleurs, Philemon Yang a également signé des décrets portant nomination de responsables dans les ministères des Domaines et des Affaires foncières (MINDCAF), de l'Environnement, de la Protection de nature et du Développement durable (MINEPNED). Le cinquième décret du Premier ministre porte nomination de M. Isaac Tamba au poste de président du Comité de pilotage du Bureau de mise à niveau des entreprises. Nous publieront ces textes dans nos prochaines éditions.

La nouvelle entité qui a vu le jour par décret du Premier ministre, chef du gouvernement porte la dénomination de Bakassi Peninsula Development Program en abrégé « BADEP ». Avec son siège à Isangele, l'un des cinq arrondissements du département du Ndian, dans la région du Sud-ouest que couvre ce programme, le programme a pour mission principale « de mettre en œuvre la stratégie de repeuplement de la péninsule de Bakassi. Dans ce cadre, et en liaison avec les départements ministériels compétents, il va conduire l'exécution des projets contenus dans le document de stratégie de repeuplement de Bakassi. L'un des principaux points de ce chantier est la facilitation de l'accès dans la zone par voie terrestre et maritime.

