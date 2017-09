Cameroun: Magistrature - Le serment avant le stage

75 auditeurs de justice étaient devant la cour d'appel du Centre hier.

Journée spéciale pour les 75 élèves auditeurs de justice. En présence des hautes autorités judiciaires et administratives et du directeur général de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), Linus Toussaint Mendjana, la promotion « Solidarité africaine » de l'ENAM a prêté serment hier dans la salle d'apparat de la Cour d'appel du Centre à Yaoundé. L'audience, dirigée par le président de ladite cour, Cunégonde Mekoulou Ngotty, s'est déroulée dans la solennité.

Levant la main droite et d'une voix forte en signe de leur engagement, les 75 auditeurs ont clamé : « je le jure ! ». Les futurs magistrats se sont engagés ainsi à respecter le secret professionnel et de délibération qui consiste à ne rien divulguer comme informations relatives aux dossiers qui leur seront confiés pendant leur stage. Ils ont également fait le serment « de (se) conduire en tout comme de dignes et loyaux auditeurs de justice. » A cette occasion, le président de la Cour d'appel du Centre n'a pas manqué de rappeler à ces principaux acteurs de l'appareil judicaire quelques conseils en insistant sur la solidarité africaine. « L'heure est au rassemblement et à l'unité.

Il s'agit d'un impératif et pour cela, le magistrat doit être un agent de ces valeurs républicaines. Parvenir à cette réalité exige par son action davantage de solidarité », a rappelé Cunégonde Mekoulou Ngotty. Le procureur général près la Cour d'appel du Centre, Jean Fils Ntamack, a lors de ses réquisitions insisté sur le devoir de ces auditeurs de justice. « Votre unique devoir à ce stade sera d'écouter, d'apprendre et de comprendre. Vous devez vous engager à perfectionner et actualiser constamment vos connaissances techniques afin de pouvoir le moment venu proposer une réponse appropriée à l'évolution des questions de droit », a exhorté le procureur général.

Ce rite de passage marque leur entrée dans le monde judiciaire et pendant la période du stage, ils bénéficieront d'un apprentissage des techniques professionnelles spécifiques au métier de magistrat.

