Cameroun: Musique - Ashley Stéphanie en reconquête

Pour assurer son retour et la promotion de « Ijo Alert », l'artiste prévoit une tournée nationale de trois mois.

L'absence prolongée d'Ashley Stéphanie au Cameroun n'était pas sans raison. La chanteuse avait à cœur d'approfondir ses connaissances musicales. Et elle a su prendre le temps qu'il lui fallait. La mise en exergue des valeurs artistiques et le sens du patriotisme camerounais l'ont ramenée au pays natal. Après avoir travaillé à se faire une place à l'international, elle est de retour avec un nouveau single « Ijo Alert ». Cette fois-ci en featuring avec le chanteur, beat maker et producteur nigérian Selebobo, derrière les tubes d'artistes comme Yemi Alade.

Après avoir parcouru 18 pays avec près d'une trentaine de scènes, la chanteuse camerounaise originaire du Sud-Ouest, auteur du single « Molo-Molo », s'est dévouée à vanter l'image musicale du Cameroun. Elle se veut le porte-étendard de la mixité culturelle pour une Afrique de plus en plus rayonnante sur la scène musicale internationale. Ashley Stéphanie, fait un cadeau à ses fans, avec en exclusivité la présentation de son projet : « The stage Goddess Cameroon ». Ambition présentée la presse, le 31 août dernier à Yaoundé.

Selon Ashley Stéphanie, il s'agit d'une « tournée qui s'inscrit dans le sillage du développement et la promotion de la culture et la musique camerounaise en particulier et africaine en général. ». La chanteuse a aussi indiqué qu'elle souhaite mettre en relief toutes les sonorités du monde question d'ajouter d'autres saveurs à la musique « made in Cameroon » . « Il est question d'apporter la bonne humeur dans les cœurs chagrinés et de faire danser tout le monde », a ajouté l'artiste.

Selon son manager, Andre Posh, elle a opté cette fois pour la conquête de son pays par amour de sa terre natale. « Pendant trois mois, Ashley Stéphanie se produira dans les différentes régions à travers son concept « The Stage Goddess Cameroon ». Cette tournée qui commence dès cette semaine verra son terme en décembre 2017. Au-delà de se produire dans les clubs, cabarets, etc. Ashley Stéphanie porte un autre projet de cœur le « Ashley Stéphanie Dreams » qui vise à apporter du soutien à tous les jeunes artistes talentueux en manque de moyens.