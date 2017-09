Congo-Kinshasa: Les entreprises du secteur privé encouragées à adhérer le Pacte mondial de l'ONU

L'adhésion à ce réseau offre entre autres avantages : les échanges avec d'autres pays qui appliquent les normes commerciales responsables ; une crédibilité et une visibilité internationales ; l'accès aux programmes thématiques, formations, outils et des ressources.

En prélude au lancement officiel du Pacte mondiale des Nations Unies qui intervient, ce jeudi 07 Septembre à Kinshasa, le Conseil d'administration de ce réseau au niveau local, a fixé l'opinion sur le bien-fondé d'intégrer cet univers et les opportunités qu'il offre. C'était au cours d'un point de presse tenu mercredi au Pullman Hôtel.

A tour de rôle, les orateurs se sont exprimés en expliquant les raisons, pour des entreprises congolaises, de participer au cadre d'engagement universel de l'ONU et soutenir ses objectifs.

« L'homme au centre des préoccupations »

« J'invite les entreprises du secteur privé, les acteurs de la société civile et les autorités publiques à se joindre à nous. Il est temps de remettre, de manière citoyenne et collective, l'homme au centre de nos préoccupations afin que nous soyons reconnus comme entreprise citoyenne », a lancé la présidente du Conseil d'administration et représentante du Global compact (GC-RDC), Monique Gieskes.

Monique Gieskes est aussi Directeur général de Vlisco Congo. Elle reconnaît que, « la tâche est noble et son exercice est ardu ». Toutefois, a-t-elle, souligné, « la persévérance est de mise et notre motivation est de contribuer à l'avènement d'un développement durable en République démocratique du Congo ».

La souscription au Réseau local est un acte volontaire exprimé par l'entreprise pour intégrer, - dans sa stratégie, sa culture organisationnelle et ses opérations, - les dix principes du Pacte dans une démarche d'amélioration continue.

Engagements

Pour le vice-président du C.A et directeur général de Procrédit Bank, Célestin Mukeba, l'adhésion au réseau implique, pour les entreprises, le fait de « communiquer avec les parties prenantes, sur les progrès réalisés, en rédigeant un rapport chaque année. Et pour les organisations, elles devront fournir un rapport d'engagement tous les deux ans ». Ce faisant, un membre du Global compact est mieux coté.

Bien que l'adhésion au réseau soit un acte volontaire de chaque entreprise, certains préalables sont requis pour faire partie du réseau. Les membres doivent s'engager entre autre, à faire publiquement campagne en faveur du Global Compact et de ses principes, par le biais de ses canaux de communication et agir pour soutenir les Objectifs de développement durable (ODD).

A cet effet, le souscripteur devrait, au préalable, rédiger une lettre à l'attention du Secrétaire général de l'Onu, signée par le dirigeant de l'Organisation. Dans sa lettre, il doit exprimer son soutien au GC et s'engager à la mise en œuvre et la promotion des dix principes. Il doit ensuite adresser cette lettre au GC, par l'intermédiaire du site internet : www:unglobalcompact.org ; rejoindre le GC New York-RDC et participer aux activités.

Avantages

Le réseau qui sera lancé ce jeudi, est doté d'une Assemblée générale et d'un Conseil d'administration. Il est composé de 12 membres fondateurs. L'équipe de Direction est composée d'un représentant, un représentant adjoint, un secrétaire général et un trésorier.

Les membres du Global compact peuvent être fiers de participer à un réseau stimulant où ils pourront bénéficier d'un accompagnement individuel et collectif ; échanger des expériences et bonnes pratiques avec plus de 12 mille participants dans 170 pays dans le monde ; valoriser la performance de leurs organisations.

Ils peuvent aussi bénéficier des connaissances en ayant accès à des programmes thématiques, des formations, des outils et des ressources et, bénéficier d'un accès privilégié à l'information liée à Global compact, à la responsabilité sociétale et aux ODD.