Guinée: Vers la rénovation du projet hydraulique de Daralabé

De sources sûres nous apprennent que l'Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF), en partenariat avec la commune Rurale de Daralabé.

La fondation Oumar Rafiou et avec l'appui technique du Réseau d'Expertise d'Aide au Développement (RExAD), a obtenu une subvention de 613 000 000 GNF (61 300 €) pour la rénovation du projet hydraulique de Daralabé dans la préfecture de Labé en moyenne Guinée.

Selon nos sources ce financement permettra de renforcer le réseau vieillissant dans cette localité située à 18 kilomètres de la ville de Labé à travers la réhabilitation du forage et des bornes fontaines existants, et la mise en place de branchements privés qui alimenteront en eau 50 ménages, le centre de santé et l'école.

Aux dires de nos informateurs, ce projet a bénéficié d'un cofinancement du Fonds de Solidarité et de Développement Durable pour l'eau (FSDD), dispositif financé par la Métropole de Lyon (Collectivité territoriale) et Eau du Grand Lyon (service de l'eau et de l'assainissement), en France.

A en croire nos sources, les travaux démarreront en octobre 2017 et s'achèveront en juillet 2018.

Depuis 2010, l'AJGF a investi près de 3 milliards francs guinéens (300 000 €) dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique (adduction d'eau) en Guinée. L'AJGF a ainsi permis la rénovation de l'école de Nongo, l'école primaire de la cité de l'air Gbessia, l'école primaire et le collège de Timbi, le centre de santé de Koundou près de Guéckédou, inauguré le 15 avril dernier et bientôt l'inauguration du Poste de santé de Sansandö près de Kankan.