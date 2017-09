Afrique: CAN 2023 - « Je situe ce problème à Antonio Souaré, il doit se mettre à sa place »

« Qu'on invite les gens à se mettre immédiatement au travail en ce qui concerne évidemment la réalisation de cette CAN Guinée 2023 tant attendue par le peuple de Guinée. Quel que soit votre potentiel, vos capacités, si vous n'êtes pas à un travail, vous n'allez pas pouvoir le réaliser, parce que la vie, c'est deux auxiliaires, ce que tu es et, ce que tu as. Si tu ne mets pas en valeur cela, c'est un problème. Aujourd'hui, il faut que tous les guinéens soient mobilisés par rapport à cette CAN ».

« Je situe tout ce problème au niveau d'Antonio Souaré. Aujourd'hui, il devrait avoir le rang de ministre d'Etat, le développement du pays dépend de lui aujourd'hui. Il doit comprendre qu'on ne donne pas un pouvoir, on le décroche. Il faut qu'il se mette à sa place, qu'il fasse son travail, pour que deux choses très importantes soient faites dans le cadre de ce COCAN qui sont entre autres : le regroupement de tous les guinéens et, la motivation de tous les guinéens pour s'intéresser à ce travail, que chacun puisse faire au moins ce qu'il est capable d'en apporter ».

Le poursuivant, il a indiqué qu'aujourd'hui, les responsabilités sont relativement situées, contrairement ce que les gens sont entrain de dire pour flatter le ministre partant des sports, Siaka Barry. Egalement, il y a un certain nombre de problèmes qui relève de la mauvaise gestion que le ministre sortant a eu à faire par rapport à cette CAN, lorsque le décret concernant la création du COCAN a été mis en place.

Selon M. Ly, la Guinée devrait pouvoir organiser cette CAN, parce qu'elle dispose de tous les moyens, mais elle ne prend pas les dispositions absolument indispensables pour l'organisation de cette CAN. C'est ce que tout le monde trouve extrêmement dommage.

A travers un entretien accordé la semaine dernière à notre rédaction par El hadj Thierno Ousmane Ly, ingénieur et analyste financier qui a mité pendant des années pour une organisation de CAN en Guinée, ce dernier s'est largement prononcé sur les difficultés dont le Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN), est confronté depuis sa en place.

