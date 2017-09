Tunisie: Autour de la cité sous-marine

Aussitôt que les conditions météorologiques le permettent, a-t-il confié, le groupe d'archéologues et de plongeurs qui disposent d'équipements ultrasophistiqués pour les fouilles, continuera d'explorer les vestiges de cette cité romaine et faire avancer la recherche.

Les conditions climatiques favorables, en juillet et août derniers, avaient permis de voir à l'œil nu et de filmer le site archéologique de Néapolis où les fouilles avaient démarré depuis 2010, a-t-il ajouté.

Mounir Fantar, directeur de la mission archéologique, a, pour sa part, mentionné que la découverte de la cité antique de Néapolis par l'équipe de chercheurs tunisiens et italiens s'étale sur une superficie de 20 hectares, avançant l'hypothèse qu'un tsunami aurait, en l'an 365, provoqué l'engloutissement de Néapolis, tel le cas de la Crète en Grèce et d'Alexandrie en Egypte, villes antiques situées sur les côtes de la Méditerranée.

Partageant l'avis de Mahfoudh, l'expert a estimé qu'on ne peut affirmer avec certitude que le tsunami, cité par d'anciens historiens, serait la cause directe de la submersion de cette cité et, par conséquent, de la disparition de Néapolis.

Dans le même contexte, Ahmed Gadhoum, expert dans les fouilles sous marines, a indiqué que le site submergé par les eaux est un prolongement du site Néapolis terrestre préservé, renfermant aussi des cuves de poissons datant de l'époque romaine -- et qui est mis sous la tutelle de l'Agence de mise en valeur et valorisation du patrimoine (Amvvp), un organisme qui veille à sa préservation et à son exploitation comme site archéologique ouvert au public.

Mahfoudh, qui est également universitaire spécialisé en histoire et en archéologie, a tenu à préciser que les causes ayant conduit à la submersion de cette cité, surtout les cuves servant à la production de Garum, sont encore sujet à controverse scientifique.

Des informations relayées par les grands médias internationaux et reprises par des médias tunisiens font état de la découverte d'une cité antique datant du IVe siècle et disparue suite à un tsunami qui avait ravagé la côte nord-est de la Tunisie.

