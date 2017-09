Bénin: Nazaire Sado, député, veut interdire les dépenses excessives lors des funérailles et mariages

Cette initiative est différemment accueillie par les Béninois. Alors que les uns l'applaudissent, d'autres considèrent qu'elle viole les libertés individuelles. « Chacun est libre de disposer de ses biens à sa guise... On n'est pas en Corée du Nord. Comment veut-il contrôler combien chacun dépense pour ses cérémonies ? Réfléchissez à comment créer des emplois, c'est plus constructif », s'est indigné un internaute sur Facebook.

Ceux qui violeront cette loi seront punis d'une amende allant de cent mille francs à un million de francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

La proposition stipule que « le montant total des dépenses en denrées, boissons et services de toute nature (... ) ne peut être supérieur à six cent mille (600 000) francs CFA (environ 900 euros » pour les mariages. Pour les funérailles, le plafond est fixé à 500 000 F CFA (environ 760 euros).

