Sénégal: Saint Louis - La statue Faidherbe transférée provisoirement à Rognât sud

Les services techniques compétents, en collaboration avec le ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé, vont étudier les voies et moyens de réhabiliter la statue Faidherbe, une pièce appartenant désormais à l'histoire du Sénégal, malgré son symbole chargé en ce qu'il renvoie à la colonisation française, a indiqué le directeur du patrimoine culturel.

Des experts ayant étudié la statue ont souligné que l'état de dégradation de ses pattes en fer complètement rouillées ainsi que son bois pourri, ajoutés à la force des pluies et intempéries de lundi, faisaient que ses socles n'arrivaient plus à en supporter le poids.

