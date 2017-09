Congo-Kinshasa: Appel à une assistance humanitaire complémentaire aux victimes du glissement de terrain à Tara

Libreville — La communauté humanitaire de la province de l'Ituri a demandé une assistance d'urgence complémentaire au gouvernement provincial pour environ 400 ménages victimes du glissement de terrain.

Survenu, le 16 août dernier à Tara, dans le territoire de Djugu, a indiqué, mercredi, au cours du point de presse hebdomadaire de l'ONU, Mme Florence Marchal, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies.

Selon Mme Marchal, les acteurs humanitaires l'ont signifié au gouvernement provincial, la semaine dernière, à l'occasion de la présentation du plan de réponse à la catastrophe de Tara, tout en précisant que ces ménages doivent bénéficier de cette assistance d'urgence en complément de l'aide apportée par le gouvernement central.

La réponse des humanitaires, souligne la note, prévoit, entre autres, une distribution des vivres, des interventions dans les domaines d'eau, d'hygiène et assainissement, des abris et autres articles de première nécessité, ainsi que des soins de santé.

Les autorités gouvernementales ont, par ailleurs, indiqué que deux autres sites, Joo et Gbi, étaient menacés de glissement dans le même territoire de Djugu, au bord du Lac Albert. Mais les occupants de ces zones refusent d'être délocalisés malgré l'instruction donnée par les autorités en vue de prévenir les dégâts.

Joo et Gbi, ainsi que plusieurs autres villages avaient connu, en avril et mai 2016, des inondations qui ont causé la mort de plus de 20 personnes, 15.000 personnes sinistrées, et des centaines d'hectares de champs submergés.

La Croix rouge locale avait assisté plus de 10.000 personnes en articles ménagers et en eau, hygiène et assainissement. Les autorités avaient également été recommandées de relocaliser les populations de ces villages vers des endroits appropriés répondant aux normes urbanistiques.

Selon des sources officielles, le glissement de terre survenu, le 16 août dernier à Tara, a ravagé des habitations entières faisant ainsi 47 morts, 157 disparus et 215 orphelins.