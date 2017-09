Sénégal: Les derniers fruits aigres-doux de la promotion interne dans la Tanière

Moussa Wagué, finaliste du Mondial des moins de 20 ans en 2015, a aussi pris part à la CAN des moins de 23 ans, avant d'être appelé pour les matchs amicaux de mars dernier contre le Nigeria (1-1) et la Côte d'Ivoire (1-1).

Titularisé lors des deux rencontres contre le Burkina Faso (samedi et mardi), le nouvel attaquant du Stade Rennais a été l'auteur du but égalisateur du Sénégal contre les Etalons à Ouagadougou.

Dans ce système de promotion interne, l'attaquant Ismaila Sarr, qui a joué la CAN des moins de 23 ans en 2015, est certainement le footballeur sénégalais pouvant être crédité de là la progression la plus fulgurante.

Dakar — Les 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 ont consacré, côté sénégalais, le principe des vases communicants, avec la présence de cinq joueurs ayant évolué dans les sélections junior et olympique dans le groupe de performance appelé pour la double confrontation contre le Burkina Faso.

