Tunisie: Des projets malgré les contraintes...

La part des zones de développement régional dans l'ensemble des gouvernorats en matière d'investissements déclarés est passée de 47.0% à 43.4% durant les six premiers mois 2017.

L'augmentation ainsi enregistrée au niveau des investissements déclarés dans les zones de développement régional est due essentiellement à la valeur des investissements dans le gouvernorat de Kairouan où on a enregistré 111.6 MD contre 75.5 MD à la même période de l'année précédente, essentiellement suite à la déclaration durant les six premiers mois 2017 de la création d'une unité de fabrication de véhicules automobiles pour un montant de 22.5 MD et à la déclaration de la création d'une unité de mise en bouteille d'eau minérale pour un montant de 16.2 MD.

Il en est de même pour le gouvernorat de Zaghouan dont les investissements déclarés ont atteint 192.3 MD contre 166.6 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les six premiers mois 2017 de l'extension d'une briqueterie pour un montant de 75.0 MD. De même, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Kasserine sont passés de 25.8 MD à 68.1 MD durant les six premiers mois 2017, essentiellement suite à la déclaration de la création d'une unité de fabrication de phosphate mono et bi-calcique pour un montant de 25.5 MD.

Aussi, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Béja ont enregistré une hausse de 69.1% au cours des six premiers mois 2017 (106.0 MD contre 62.7 MD), notamment suite à la déclaration de l'extension d'une unité d'embouteillage d'eau minérale pour un montant de 10.0 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication d'articles d'hygiène pour un montant de 9.7 MD.

Les investissements déclarés dans les délégations de développement régional du gouvernorat de Gabès qui sont passés de 18.8 MD à 48.7 MD durant les six premiers mois 2017. Pour le gouvernorat du Kef, les investissements déclarés ont atteint 25.9 MD contre 12.6 MD durant les six premiers mois 2016.

Dans la foulée, on a enregistré un accroissement des investissements déclarés dans le gouvernorat de Tataouine passant de 9.2 MD à 25.5 MD durant les six premiers mois 2017. Ces résultats positifs devraient se confimer au cours du deuxième semestre de cette année avec la création de nouveaux projets ou l'extension d'autres situés dans les différentes régions. A noter que les investisseurs pourront bénéficier d'avantages s'ils désirent investir dans les zones de développement régional conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement.