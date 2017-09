Tunisie: Le coaching «réparateur» de Maâloul

En effet, les protégés de Nabil Maâloul, qui ont trop appréhendé leur face-à-face retour avec les Congolais à Kinshasa, ont failli y laisser des plumes et même compromettre irréversiblement leur qualification au Mondial de Russie.

Devant quatre-vingt mille spectateurs congolais, notre onze national est parvenu à rectifier le tir en évitant une défaite qui risquait d'être lourde de séquelles susceptibles d'asséner un coup de couperet tranchant à tout le football tunisien. Heureusement que le match a connu un retournement de situation favorable aux nôtres au dernier quart d'heure de la rencontre, alors qu'ils étaient en retard de deux buts. Pourtant même les plus optimistes étaient à mille lieues de croire en un tel scénario, celui de réussir à planter deux buts dans les filets d'un adversaire qui pensait que les dés étaient déjà jetés en sa faveur.

Leader de son groupe avec trois longueurs d'avance sur son dauphin congolais, notre équipe nationale a quand même marqué le pas en se faisant piéger par deux fois (10' et 47') suite à deux erreurs défensives monumentales qui ont semé le doute et la peur dans les esprits de tous les Tunisiens. La fébrilité individuelle et collective de tout le compartiment défensif tunisien ainsi que l'errance des joueurs du milieu de terrain n'auguraient guère d'une possible remontée.

Rien n'était clair dans le jeu de notre équipe nationale. Il n'y avait aucune liaison ni cohérence entre les compartiments de jeu. Beaucoup de passes à l'adversaire et de déchets et surtout une étonnante absence de créativité dans la construction des actions offensives malgré un taux de possession de la balle largement en faveur de notre équipe nationale qui manquait terriblement d'imagination et de lucidité. Nos joueurs évoluaient sur le terrain avec une peur bleue de perdre leur match, ce qui les rendait faciles à prendre par un adversaire congolais plus à l'aise et mieux inspiré.

Tactique et formation repensées

On sentait donc que rien n'allait comme il se devait dans cette équipe au visage très pâle et loin d'être rassurante, surtout avec le deuxième but encaissé dès le retour des vestiaires (47').

Dans ce genre de situations on peut tester la réactivité de l'équipe et de son entraîneur soit pour rendre les coups, soit pour renverser la vapeur si vraiment elle n'est pas à court de solutions. C'est ce qui fut fait heureusement. Et Nabil Maâloul de rectifier le tir en effectuant quelques changements providentiels ayant littéralement changé la donne en faveur de ses protégés.

En remplaçant coup sur coup Hamdi Naguez, Ghaïlane Chaâlali et Johan Tozgar respectivement par Anis Badri, Naïm Sliti et Fakhreddine Ben Youssef, Maâloul a réussi à provoquer un vrai «Tsunami» dans le match.

Et du coup, on a eu droit à un net regain d'efficacité grâce à la manifeste amélioration du jeu offensif de notre équipe nationale.

Les incursions culottées et incisives de Anis Badri, l'abattage de Fakhreddine Ben Youssef et le réalisme de Naïm Sliti ont finalement eu raison de l'euphorique avantage des Congolais.

Le match allait connaître une tout autre physionomie car le danger est subitement passé des seize mètres tunisiens à ceux des Congolais.

Et c'est une hécatombe d'occasions de but qui allait déferler devant la cage du gardien congolais. On sentait donc que le coaching de Nabil Maâloul était judicieusement effectué et que ses fruits allaient sans doute être donnés. D'abord, c'est Amine Ben Amor qui parvient à réduire l'écart à la 77' et une minute après, le virevoltant Anis Badri, incontestablement meilleur attaquant tunisien du moment, remettra les pendules à l'heure 2-2.

Une joie immense allait envahir les cœurs des joueurs, du staff technique et de tous les accompagnateurs de notre équipe nationale qui a su comment gérer le restant du temps de la rencontre grâce à une remarquable force de caractère. Mieux encore, l'orgueilleuse réaction des Tunisiens était beaucoup plus ambitieuse, voire prétentieuse. C'est qu'au moins deux autres buts ont été loupés par les nôtres qui se sont finalement contentés de ce score de parité pour compromettre sérieusement les chances de leur dauphin congolais à décrocher le visa pour Moscou et renforcer les leurs.

L'issue finale de ce match plein de rebondissements fait certainement l'effet d'un baume au cœur, mais plusieurs leçons sont quand même à en tirer par Nabil.

A l'avenir, en homme averti, Maâloul ne doit plus surestimer un adversaire en déplacement et se laisser influencer par la valeur (certes respectable) de ses joueurs professionnels. Car, c'est pour cette raison qu'il a raté la première mi-temps de son match en présentant une formation loin d'être cohérente, préoccupée particulièrement par une stérile possession de la balle au niveau du milieu de terrain. Et pour preuve, Youssef M'sakni, qui était souvent sans soutien offensif, n'a retrouvé ses repères et son inspiration que grâce à l'apport de Badri, Sliti et Ben Youssef qui auraient dû être alignés d'emblée. Car, si c'était le cas, Nabil Maâloul aurait pu facilement nous épargner les frayeurs des 76 premières minutes de jeu. A bon entendeur, salut!