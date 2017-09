Tunisie: Nabil Maâloul - «Une forte personnalité»

Nous avons encaissé deux buts sur des erreurs individuelles flagrantes qu'il faut absolument éviter dans les prochains matches. C'est un résultat qui conforte notre position en tête du groupe mais qui ne doit pas cacher les nombreuses défaillances».

Aymen Mathlouthi : «Entame catastrophique»

«On a eu une catastrophique entame de match face à un adversaire qui force le respect et qui compte de très bonnes individualités. Heureusement, on a pu rétablir l'équilibre et retrouver notre efficacité offensive. C'est un bon résultat, même si on n'a pas produit du beau jeu. Notre destin est désormais entre nos mains».

Lorent Mbengue (sélectionneur de la RD Congo): « Déçu... »

«On a fait de notre mieux pour être à la hauteur des espoirs. On ne voulait pas décevoir les dizaines de milliers de spectateurs venus nous prêter main-forte. Malgré l'avantage de 2 buts à 0, on n'a pas pu terminer la rencontre comme on voulait. On a commis de grosses erreurs qui nous ont été fatales. Je suis très déçu. Le mérite des Tunisiens, c'est qu'ils n'ont pas abdiqué et fait preuve de beaucoup de maturité. Ils ont pu profiter de notre repli en défense pour avancer et renverser la situation».