Tchad: Le gouvernement à Paris pour le Plan national de développement 2017-2021

L'objectif de cette rencontre est de lever plus de 7 milliards de dollars pour le financement du "Plan national de… Plus »

Face aux investisseurs sceptiques, le gouvernement tchadien annonce son objectif d'améliorer le climat des affaires et martèle que le PND vise à renforcer l'unité nationale, la bonne gouvernance et à améliorer la qualité de vie de la population.

Tributaire jusqu'ici du pétrole et du coton, le Tchad se remet lentement des difficultés économiques engendrées par la chute des prix de l'or noir, les dépenses engagées dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et la mauvaise gestion.

Le gouvernement tchadien s'est déplacé à Paris pour essayer de trouver les deux tiers de ce montant auprès d'investisseurs publics et privés : plus de 3 700 milliards de francs CFA (soit près de 5,7 milliards d'euros).

