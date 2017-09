Cameroun: Combien de militants anglophones sont toujours détenus?

Maximilienne Ngo Mbe dirige le REDHAC, le Réseau des droits de l'homme en Afrique Centrale. Selon elle, les autorités ont voulu communiquer sur la libération des leaders de la contestation, mais ont maintenu en prison de nombreux militants capables de mobiliser la rue : « Ce qu'on attendait, au moins, du gouvernement, c'est qu'après cette sortie il donne le nombre de ceux qui restent et dise pourquoi il les a gardés. Et quand est-ce que le procès va s'ouvrir pour permettre à tous les observateurs d'observer, s'ils veulent démontrer que cela sera des procès équitables. »

Plus de 130 militants ou manifestants ont été arrêtés depuis le début de cette crise anglophone. Sans doute plus, explique l'association. Car certaines personnes libérées jeudi dernier ne figuraient pas sur ses listes, n'avaient pas été recensées comme détenues.

