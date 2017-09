Afrique: Mondial 2018 - Nigeria, Tunisie, Burkina Faso assurent

La quatrième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 a réservé beaucoup de surprises. C'est notamment la belle performance de la Tunisie à Kinshasa (2-2).

La 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 a rendu son verdict le mardi 5 septembre. Plusieurs surprises sont à signaler avec des matches époustouflants.

On retiendra notamment que le Nigeria, le Burkina Faso et la Tunisie ont assuré un match nul qui leur permet de prendre une option pour la qualification. C'est la même chose pour l'Egypte qui bat l'Ouganda 1-0 et lui reprend la tête du groupe. De leur côté, le Sénégal et la RD Congo n'ont plus leur destin en mains.

La Côte d'Ivoire et le Maroc continuent, quant à eux, à se disputer les commandes dans le groupe C, tandis que le Cap Vert, la Zambie, le Gabon et, dans une moindre mesure, le Ghana reprennent espoir. Enfin, l'Algérie, le Cameroun, le Congo, la Guinée et la Libye sont d'ores et déjà éliminés.

Cédric Bakambu : « C'est impardonnable »

La RD Congo peut s'en vouloir... Alors qu'ils menaient 2-0 à un quart d'heure de la fin du match, les Léopards se sont laissé rattraper par la Tunisie (2-2) en deux minutes mardi à Kinshasa. Les Aigles de Carthage trônent en tête de leur groupe éliminatoire au Mondial 2018 et les Léopards ne sont plus maîtres de leur destin.

« Je suis frustré. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. C'est impardonnable. On est dégouté. Deux buts en moins de cinq minutes, c'est inexplicable. Je ne sais quoi dire », a déploré l'attaquant Cédric Bakambu dans des propos rapportés par Radio Okapi. Ce faux pas risque en effet de coûter la qualification aux Congolais...

Les résultats de la 4e journée des éliminatoires

Mardi 5 septembre

(gr.E) Congo 1-5 Ghana (Brazzaville)

(gr.D) Afrique du Sud 1-2 Cap Vert (Durban)

(gr.C) Côte d'Ivoire 1-2 Gabon (Bouaké)

(gr.A) RD Congo 2-2 Tunisie (Kinshasa)

(gr.D) Burkina Faso 2-2 Sénégal (Ouagadougou)

(gr.E) Egypte 1-0 Ouganda (Alexandrie)

(gr.C) Mali 0-0 Maroc (Bamako)

(gr.B) Algérie 0-1 Zambie (Constantine)

Lundi 4 septembre

(gr.B) Cameroun 1-1 Nigeria (Yaoundé)

(gr.A) Libye 1-0 Guinée (Monastir)