Guinée: Labé - Une fillette de 14 ans violée par son cousin

Les cris de la jeune victime ont alerté des jeunes stationnés non loin qui sont venus aux nouvelles et ont trouvé que l'auteur du forfait s'était enfui, ils ont ramené ma sœur . »

Ayant réussi convaincre le groupe ,il a embarqué les deux filles et a laissé l'amie de la victime en cours de route pour prendre la direction du village à quelques mètres de là il s'arrête et demande à ma sœur de lui payer son service celle ci répond quand nous serons arrivés c'est en ce moment qu'il se jette sur elle pour assouvir sa libido.

« elle revenait d'une soirée avec une de ses amies et s'apprêtait à rentrer ,un jeune homme s'était proposé de la ramener et notre cousin est arrivé insistant pour ramener les deux filles surtout qu'ils rentrent dans un même lieu.

