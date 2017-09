Madagascar: Présidentielle 2018 - Les écuries politiques en effervescence

Le ré-enclenchement du processus de réconciliation nationale avec le pouvoir du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), en matière d'amnistie et «d'établissement de la réalité des faits liés aux événements politiques de 2002, jusqu'à la fin de la Transition », pourrait, aussi, doucher les prétentions de certains. Dans un communiqué, le 1er avril, l'Observatoire de la vie publique (SEFAFI), a recommandé que les règles du jeu électoral «soient claires et connues à l'avance », car «les cafouillages de dernière minute sont à éviter à tout prix ».

Ayant affirmé publiquement sa candidature à la présidentielle depuis son retour au pays, en 2014, toutes les actions de Marc Ravalomanana, ancien chef de l'État, et de son parti le Tiako i Madagasikara (TIM), depuis, semblent tendre à booster les chances pour la victoire. Le résident de Faravohitra a même accéléré la cadence ces derniers mois, en menant de front l'organisation du 50e anniversaire de l'église protestante FJKM, et sa précampagne.

