Le service américain du corps de la paix (Peace Corps) ayant décidé de rappeler ses « ambassadeurs » déployés au Burkina Faso pour des raisons sécuritaires, l'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Andrew Young a fourni de plus amples explications. Selon lui, cette décision « provisoire » a été prise principalement au regard de la nature particulière de la mission des volontaires, envoyés dans les confins du pays.

Alors qu'ils viennent de sonner le rapatriement de leurs volontaires du corps de la paix, en mission au Burkina Faso, les Etats-Unis rassurent que le pays des Hommes intègres n'est pas un pays à éviter.

L'ambassadeur américain au Burkina Faso, Andrew Young a, au cours d'un entretien avec des journalistes, insisté sur le fait que la décision de rapatriement des « ambassadeurs » américains a été motivée uniquement par la particularité de la mission de ces derniers.

En effet, a-t-il souligné, les missionnaires américains sont déployés la plupart du temps dans des zones reculées où leur sécurité n'est pas garantie.

C'est donc le principe de prudence qui a commandé leur rappel, étant donné que la garantie de leur sécurité est primordiale et que la situation sécuritaire du pays n'offre pas toutes les garanties.

La décision a été prise sur la base d'analyses faites par des spécialistes de la question sécuritaire, a-t-il dit. Qu'à cela ne tienne, l'ambassadeur a précisé que cette mesure ne s'applique qu'aux volontaires.

Il n'a pas confirmé si la décision fait suite à des menaces particulières visant les ambassadeurs du corps de la paix, ni si elle est consécutive aux attaques terroristes (café Aziz Istanbul, gendarmerie de Djibasso) ou l'enlèvement (dans la zone de Djibo) qui ont eu cours récemment.

Les « Peace Corps » étaient également présents au Mali avant d'être rappelés, puis le bureau fermé définitivement à la suite de la dégradation du climat sécuritaire dans ce pays.

Au Burkina Faso, le bureau du corps de la paix reste ouvert, la mesure de rappel des volontaires est provisoire tandis que la situation sécuritaire continue d'être évaluée en vue d'un redéploiement des « ambassadeurs », a assuré l'ambassadeur américain.

Cependant, l'exécution de la cinquantaine de projets par les 120 volontaires présents dans le pays reste suspendue en attendant. Par ailleurs, Andrew Young a indiqué que les conclusions de l'évaluation des risques sécuritaires au Burkina ont été partagées avec d'autres ONG et agences américaines présentes sur le sol burkinabè auxquelles, il revient d'adopter l'attitude qui sied. Et cela n'implique pas non plus que les employés de l'ambassade soient rapatriés.

Andrew Young a rappelé à ce propos que les services américains évaluent constamment le niveau de sécurité du Burkina Faso, « en partenariat avec les autorités burkinabè » et font des recommandations de prudence aux ressortissants américains présents dans le pays.

Il a aussi assurer que son pays reste disponible aux côtés des autorités burkinabè pour soutenir le pays des Hommes intègres dans son combat pour l'enracinement de la démocratie, détecter, évaluer et réagir face aux menaces transversales de sécurité et pour promouvoir le développement équitable.

Aussi, évaluant les capacités de riposte des forces de défense et de sécurité, il a noté une amélioration de la réaction entre l'attaque du 15 janvier 2016 du Café Capuccino et l'hôtel Splendid et celle du 13 août 2017 au Café Aziz- Istanbul.

D'après lui, le Burkina Faso est la pierre angulaire du G5 Sahel. Le corps de la paix est présent au Burkina Faso depuis 1966 et a envoyé près de 2075 volontaires dans le pays.