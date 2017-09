Afrique: Burkina # Sénégal - Les Etalons se contentent du point du nul

Mais les choses vont commencer à se gâter pour les Etalons lorsque Issoufou Dayo écope d'un second carton jaune, synonyme du rouge (1-1 ; 41e mn). Le Burkina est alors contraint d'évoluer à 10 contre 11. Et Duarte est obligé de revoir le positionnement de ses hommes.

Mais en même temps, c'est le plus dur qui commençait car les Sénégalais avaient ainsi été piqués au vif et allaient tout faire pour revenir au score. Ils vont acculer la défense burkinabè au point qu'elle va commettre des fautes. Issoufou Dayo prend un premier carton jaune à la 16e mn.

C'était dans l'ordre du possible, surtout avec le bon début de match réalisé par les nôtres. En effet, après à peine 8 minutes de jeu, les Etalons trouvaient le chemin des buts avec Bertrand Traoré. Bien servi par son grand frère Alain, le sociétaire de Lyon en France s'infiltre dans la défense adverse et fait semblant de frapper une première fois pour prendre à défaut la défense adverse.

