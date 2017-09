Afrique: Course au Mondial 2018 aux quatre coins du globe

Afrique : La Côte d'Ivoire à l'envers, la Tunisie se rapproche, l'Algérie out

La Côte d'Ivoire, surprise à domicile par le Gabon (1-2), a perdu du terrain mardi dans la course à la qualification pour le Mondial-2018. La soirée n'a pas viré au cauchemar pour autant, les Ivoiriens conservent leur première place (7 pts) grâce au faux pas, plus tard dans la soirée, du Maroc (6 pts) au Mali (0-0). Les Marocains pourront s'en vouloir, car ils ont raté un penalty. Dans le groupe C, tout semble converger vers une "finale" pour la qualification entre les deux sélections lors de la dernière journée, le 6 novembre en Côte d'Ivoire.

A la Tunisie la belle affaire, car elle a arraché un nul chez son plus sérieux rival, la RD Congo (2-2). La Tunisie (gr. A) a assumé son rang, dans la douleur et l'effervescence du stade des Martyrs de Kinshasa. Menés 2 à 0, et dominés dans le jeu, les Aigles de Carthage ont réagi en un éclair, avec deux réalisations en deux minutes. Avec trois points d'avance sur leurs adversaires du soir, ils gardent leur destin entre leurs mains, avant de jouer les deux équipes les plus abordables du groupe, la Guinée puis la Libye.

L'Algérie a de son côté dit adieu à une troisième Coupe du monde de suite. Battus à domicile par la Zambie (0-1), les Fennecs sont mathématiquement hors course après quatre journées dans la poule B des éliminatoires de la zone Afrique. Ce résultat scelle définitivement le sort des Algériens, éliminés sans gloire. Riyad Mahrez a même raté un penalty. La Zambie (gr. B, 2e, 7 pts) a profité du coup de frein du leader, le Nigeria, lundi au Cameroun (1-1). L'Egypte (gr.E) a réussi là où les Congolais ont échoué, en reprenant la tête de sa poule. Absents du Mondial depuis 1990, les Pharaons (9 pts) ont battu les anciens leaders, l'Ouganda (1-0) grâce à Mohamed Salah. Derrière, le Ghana (3e, 5 pts) reste à l'affût, après son succès écrasant au Congo (5-1) avec un triplé du milieu de l'Atletico Madrid Thomas Partey. Le Burkina (gr.D, 1er, 6 pts) a sauvé de son côté sa tête sur le gong, en égalisant dans les dernières minutes contre le Sénégal (2-2). Mais les Etalons doivent partager leur fauteuil avec le Cap-Vert, surprenant vainqueur en Afrique du Sud (2-1).

Amérique du Sud : L'Argentine déçoit encore, le Chili en danger

A deux matches de la fin des éliminatoires, l'Argentine ne semble toujours pas en mesure d'obtenir mieux que la 5e place, celle de barragiste. A domicile, face à la lanterne rouge, le Venezuela, l'Albiceleste a encore dû se contenter d'un match nul (1-1). Murillo ouvre le score pour les visiteurs avant l'égalisation, contre son camp de Feltscher qui supplée malgré lui une attaque Messi-Icardi-Dybala, impressionnante mais muette. Les hommes de Jorge Sampaoli seraient hors des places qualificatives ce matin si le Chili n'avait pas réalisé une contre-performance en Bolivie (0-1).

La Roja est reléguée en sixième position. Le Pérou profite de ces deux résultats pour s'emparer de la quatrième place, en s'imposant en Equateur (2-1). L'Uruguay prend la 2e place après sa victoire au Paraguay (2-1). La Colombie est troisième après son nul obtenu contre le leader brésilien (1-1) avec un but du Monégasque Radamel Falcao.

Europe : Le Pays de Galles fait un pas vers les barrages, la Turquie peut y croire

La huitième journée des éliminatoires européennes pour la Coupe du monde se terminait ce mardi. Le Pays de Galles a obtenu une victoire précieuse dans le groupe D. Sans Gareth Bale, les Dragons gagnent en Moldavie (0-2) et ravissent la deuxième place à l'Irlande battue à domicile par la Serbie, première du classement. L'Autriche se contente d'un nul face à la Géorgie (1-1). Dans le groupe G, l'Espagne atomise comme attendu le Liechtenstein (8-0). L'Italie reste deuxième après son court succès contre Israël (1-0). Macédoine et Albanie partagent les points (1-1). La Croatie garde la tête du groupe I mais voit la concurrence se rapprocher après sa défaite en Turquie, troisième du groupe (0-1). L'Islande en profite après sa victoire contre l'Ukraine (2-0). La Finlande décroche sa deuxième victoire, au Kosovo (1-0).

Asie : L'Iran, le Japon, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite valident leur ticket

Les représentants de la Confédération asiatique de football lors de la Coupe du monde 2018 sont presque tous connus, l'Iran, le Japon, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite ayant validé mardi leurs tickets pour la Russie.

Le Qatar, organisateur du Mondial-2022, ainsi que la Chine, sont donc éliminés (groupe A). Les Chinois ont terminé derrière l'Ouzbékistan, passé tout prêt d'une historique qualification, alors que la Syrie, qui disputera un barrage, est derrière l'Iran et la Corée du Sud, les deux qualifiés du groupe.

Dans le groupe B, les favoris ont répondu présent. Le Japon de Vahid Halilhodzic s'est qualifié sans trop trembler, tandis que l'Arabie Saoudite a devancé sur le fil l'Australie en battant les Japonais mardi (1-0). Les Saoudiens disputeront donc une 5e Coupe du monde dans leur histoire, douze ans après leur dernière participation.

Les Australiens, tombeurs de la Thaïlande (2-1) à Canberra, partent pour leur part favoris des barrages qu'ils auront à disputer face à la Syrie, en match aller/retour en octobre.

Le vainqueur de cette confrontation affrontera, encore en matches aller/retour, une formation d'Amérique centrale et du Nord (CONCACAF) pour tenter d'arracher sa place au Mondial russe.