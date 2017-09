Maroc: Quatrième Festival national des figues à Taounate

La 4ème édition du Festival national des figues de Taounate se tiendra, du 13 au 15 septembre à Taounate, sous le thème "La filière du figuier, entre pari de valorisation et défi de commercialisation".

Cette manifestation, organisée par la direction régionale de l'agriculture de Fès-Meknès en partenariat avec la province de Taounate, vise à mettre en avant les potentialités de cette filière et à échanger les expériences et les expertises entre professionnels du secteur.

Agriculteurs et producteurs auront à cet effet l'occasion de s'informer sur les nouvelles techniques de production et de valorisation de la filière et des possibilités offertes par le plan Maroc vert pour le développement du secteur.

Durant les trois jours du festival, une foire agricole de différentes variétés de figues et de produits du terroir sera installée, tout comme un espace d'expositions du matériel de production agricole et d'irrigation. En parallèle, des exposés seront donnés sur les caractéristiques variétales et génétiques du patrimoine du figuier au niveau des zones de production nationale et la stratégie de commercialisation au niveau des circuits modernes de commercialisation.

Des interventions sur les bonnes pratiques agricoles appliquées à la culture du figuier, l'organisation des producteurs en coopératives (Loi 112-12) et sur les aides financières de l'Etat pour l'encouragement des investissements dans le domaine de l'arboriculture fruitière figurent au programme de cette édition, qui sera marquée par la présentation de l'expérience turque en matière de production de la figue.

D'après les organisateurs, la production des figues au niveau de la région Fès-Meknès s'étend sur une superficie de 28.000 hectares, soit 51% des superficies arables des figuiers au niveau national, avec une production de 40.000 tonnes.